Policija že spet demantirala Goloba, ki se je javnosti zlagal tudi glede migrantov

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko so iz policije zanikali, da bi premiera Roberta Goloba obveščali o svojih ugotovitvah, kdo bi naj na spletnih omrežjih širil lažne informacije o posilstvih migrantov, s čemer se je javno pohvalil Golob sam, so iz policije zdaj razkrili še novo neresnico Goloba.

Ko je v parlamentu še zadnjič v tem mandatu odgovarjal poslancem, je Žanu Mahniču (SDS) na vprašanje o močno povečanem številu migrantov, ki vstopajo v državo v času te vlade, Golob odgovoril tako:

“Drži, da je prvo leto takoj po prenehanju pandemije število migrantov skokovito naraslo. Drži. Ali smo to skrivali? Nismo. Ali smo začeli na tem delati? Smo. Celo nadzor nad mejo smo ponovno uvedli: nad schengensko mejo proti vzhodu in proti jugu, ker smo bili v to primorani. Ampak danes imamo rezultate. V letu 2025 je dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo radikalno upadel. V letu 2026 je dotok minimalen. In to je rezultat delovanja te vlade.”

Poročilu policije o migrantih za mesec januar letos Golobovo oceno o “minimalnem dotoku” v celoti demantira. Policija zapiše tako: “V obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 1. 2026 je bilo obravnavanih 1.721 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta jih je bilo obravnavanih 1.169.”

Dotok v letu 2026 torej ni minimalen. Dramatično, za 47,2 odstotkov, se je povečal v primerjavi z istim mesecem lanskega leta. Januar je zaradi zime običajno mesec z nižjo intenzivnostjo migracij. Podatki o številu migrantov v mesecu januarju zadnja leta so takšni:

Močno je naraslo tudi število izraženih namer za podajo prošenj za mednarodno zaščito. Januarja 2026 je bilo takšnih namer 1.523, kar je bistveno več kot januarja 2025, ko jih je bilo 991. Že namera migrantu omogoči, da ga policija na stroške davkoplačevalcev odpelje v središče države (in ne vrača na Hrvaško), potem pa lahko svobodno nadaljujejo pot proti Italiji ali Avstriji, za azil pa dejansko sploh ne zaprosi skoraj nobeden.

Golob že nekaj časa napoveduje boj proti lažnim novicam skupaj s stranko Levica Aste Vrečko in s strankarskimi zavodi, kot je zavod 8. marec Nike Kovač, ki ga je ustanovil Simon Maljevac, ali zavod Državljan D Domna Saviča, Savič je na zaupanje zaposlen pri Asti Vrečko.

Začeli bi vsi skupaj lahko pri sebi.

Ko gre za posilstva, so govorice na družabnih omrežjih in v javnosti tudi posledica sistematičnega prikrivanja teh dogodkov javnosti zadnja leta. Če državni organi javnosti prikrivajo, se širijo govorice. Prvič sem sistematično prikrivanje razkril ob primeru Maročana Alija Safinija, ki je po prihodu iz zapora, v katerem je bil zaradi nasilnega ropa več žensk, posilil dve študentki, ki ju je srečal na Metelkovi, še eno žensko pa je zmlatil. Vse te dogodke je policija medijem in javnosti v celoti prikrila. Namerno. Ko se je razvedelo mimo policije, ker so ljudje na Metelkovi opazili eno od posilstev in tudi poklicali policijo, da je sploh lahko posredovala, pa so dogodek prikrivali celo na ljubljanskem sodišču, kjer so trdili, da gre za zasebno stvar sodišča, ki ga je vodil Marjan Pogačnik in da ljudje nimajo pravice nič vedeti. Pritrdila jim je celo informacijska pooblaščenka z razlago, da na sodišču ne morejo ugotoviti, koga jim je policija tja pripeljala zaradi posilstva več deklet in zaradi kakšne sodbe je bil ta posiljevalec že prej v zaporu. Prikrivanje jim je propadlo, ker sem od ogorčenih sodnikov izvedel, da gre za Safinija, ki je bil ravno izpuščen iz zapora, na katerega ga je dobro leto prej obsodil senat, ki ga je vodila sodnica Mojca Kocijančič. Nekdanja soproga nekdanjega ministra Aleša Zalarja (LDS).

Če so to lahko ugotovili sodniki, je bilo torej tudi vrhu sodišča relativno preprosto ugotoviti, koga so zaradi suma posilstev dveh študentk znova pripeljali na sodišče, ki ga je prej že obsodilo. Pa tudi sodba Kocijančičeva ni bila prva proti Safiniju.

Podobnih primerov posilstev in spolnega nasilja, udeležene so bile celo skupine več migrantov, je bilo pozneje še veliko. Ker jih policija javnosti sistematično prikriva, se širijo govorice med ljudmi. Šele ko se govorice razširijo, policija odgovarja na vprašanja novinarjev in prizna ali zanika, ker je prej ljudem prikrila. Policija javnosti prikriva tudi podatke, kdo in zakaj je odločil, da nam morajo prikrivati.

Gibanje števil popisanih migrantov po vseh mesecih zadnja leta, ki kaže dramatično rast števila migrantov v času vladanja koalicije Svobode, SD in Levice, ki je na začetku mandata razglasila politika odprtih meja in podiranja ograj, je takšno:

Podatki o gibanju števila popisanih migrantov po nezakonitem vstopu v državo za še daljše obdobje pa so takšni:

Ko gre za posilstva, in to domačinov in migrantov, so iz policije javno napovedali, da bodo te dogodke javnosti še naprej sistematično prikrivali.

Celotno poročilo policije za mesec januar 2026 je takšno: