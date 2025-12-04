Novi nedovoljeni prehodi državne meje na območju Brežic

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so v zadnjih dneh na širšem območju Rigonc, Obrežja, Dobove, Jesenic na Dolenjskem, Brežic, Loč, Rakovca in Kapel izsledili in prijeli večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Prijeli so devet državljanov Nepala in Maroka, šest državljanov Bangladeša, pet državljanov Pakistana in Indije, štiri državljane Sudana, tri državljane Gane in Sierra Leone, dva državljana Afganistana ter po enega državljana Alžirije, Egipta, Nigerije in Azerbajdžana.

Policijski postopki s tujci še potekajo.