Nezakonite migracije se nadaljujejo tudi v novem letu

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so v noči na 1. januar na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Dacia Logan s hrvaškimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da 32-letni državljan Hrvaške v vozilu prevaža tri tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Trije državljani Turčije so v policijskem postopku izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito.

Dva dni pozneje, 2. januarja okoli 14. ure, so policisti med opravljanjem nalog na avtocesti na izvozu za Kronovo kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda Kamiq s slovenskimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da 37-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tudi njemu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu odvzeli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Kitajske so v postopku izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito.

Med 31. decembrom 2025 in 5. januarjem 2026 so policisti na območju Policijske postaje Brežice na različnih lokacijah izsledili in prijeli večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi je bilo 60 državljanov Egipta, 25 državljanov Pakistana, 21 državljanov Afganistana, 19 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Indije, 14 državljanov Nepala, sedem državljanov Alžirije, šest državljanov Gane, šest državljanov Sudana, štirje državljani Maroka, štirje državljani Palestine, štirje državljani Somalije ter po en državljan Irana, Turčije, Libanona in Liberije. Na območju Policijske postaje Črnomelj so prijeli 30 državljanov Sudana in tri državljane Pakistana, na območju Policijske postaje Sevnica pa tri državljane Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.