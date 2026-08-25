Nemčija 23 Afganistancev izgnala v Kabul

Piše: STA

Nemčija je danes v afganistansko prestolnico Kabul s čarterskim letom poslala 23 afganistanskih moških, pri čemer je bila večina obsojenih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, je na družbenem omrežju X sporočilo nemško ministrstvo za notranje zadeve. Ukrep je sprožil kritike opozicijskih politikov in skupin za človekove pravice.

Ministrstvo za notranje zadeve je v objavi na omrežju X zapisalo, da je bila večina od 23 izgnanih Afganistancev, “obsojenih zaradi hudih kaznivih dejanj, vključno s spolnimi delikti in povzročitvijo telesnih poškodb”, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je danes na omrežju X zapisal, da ima “naša družba jasen interes, da storilci kaznivih dejanj zapustijo našo državo”. Poudaril je še, da mora vsak, ki nima pravice bivanja v Nemčiji, pričakovati, da bo moral zapustiti državo.

Francoska tiskovna agencija AFP je ministrstvo zaprosila za natančen podatek, koliko od 23 Afganistancev je bilo obsojenih zaradi kaznivih dejanj. Tiskovni predstavnik ministrstva je agenciji pojasnil, da so vsi izgnani moški “vzbudili pozornost tukajšnjega kazenskopravnega sistema”. Dodal je, da je od maja lani, ko je vodenje države prevzel kancler Friedrich Merz, Nemčija izgnala 228 Afganistancev.

Nemčija je od leta 2015 sprejela milijone beguncev in prosilcev za azil, toda Merz je napovedal, da bo ta trend obrnil ter okrepil preglede na mejah in deportacije, poroča AFP.

Z julijskim letom je Nemčija med drugim izgnala Afganistanca, čigar prošnja za azil je bila zavrnjena. Dobrindt je takrat izjavil, da vračanje Afganistancev ne bo več omejeno na izključno kriminalce in posameznike, ki predstavljajo nevarnost. Skladno s koalicijskim dogovorom bodo s takojšnjim učinkom izgnali tudi druge osebe, ki morajo zapustiti državo.

Nemška vladna politika deportacij Afganistancev je naletela na kritike opozicijskih poslancev in skupin za človekove pravice.

Poslanki stranke Zelenih Schahina Gambir in Sara Nanni sta vladi po poročanju dpa očitali, da v interesu “deportacij za vsako ceno” aktivno sodeluje z oblastmi v Afganistanu, ki so ženskam in dekletom odvzeli osnovne človekove pravice. S takšnim ravnanjem nemška vlada islamistom pomaga, da postanejo družbeno sprejemljivi na mednarodnem parketu, sta dodali.

Nemčija sicer talibanov, ki so oblast prevzeli pred petimi leti, ni priznala kot legitimno oblast v Afganistanu.