Levo usmerjeno ustavno sodišče spremenilo prakso, da je lahko razveljavilo protimigrantsko zakonodajo

Piše: Moja Dolenjska

Ustavno sodišče je včeraj objavilo odločitev, s katero je razveljavilo 10.b člen zakona o tujcih, ki določa, da je mogoče v primeru kriznih razmer tujce po hitrem postopku odstraniti iz države ali jim preprečiti vstop v našo državo.

Omenjeno zaostritev azilne zakonodaje, ki bi preprečila možnost, da v Sloveniji pod krinko prošnje za azil naenkrat nenadzorovano pride večje število migrantov, je sprejela vlada Janeza Janše, na ustavnem sodišču pa jo je izpodbijala skupina takratnih opozicijskih poslancev iz vrst Levice, LMŠ, SD in SAB.

Omenjeno pobudo je ustavno sodišče obravnavalo in o njej odločilo kljub temu, da poslancev, ki so vložili pobudo, ni več v državnem zboru, s čimer pa je spremenilo dosedanjo prakso ustavnega sodišča, in to brez posebne utemeljitve in obrazložitve, ki je v takih primerih nujna.

Do zdaj namreč ustavno sodišče o pobudah, ki so jih vložili poslanci, a jim je do odločanja ustavnih sodnikov potekel mandat, ni odločalo z utemeljitvijo, da predlagatelja ni več, zato odpade tudi njegov interes za zadevo. V tem primeru pa so ustavni sodniki dosedanjo prakso spremenili. Pri tem spremembe prakse niso ne utemeljili ne pojasnili, kar je sicer osnova za tako velike spremembe sodne prakse, kot so jih izvedli.

Odločitev o razveljavitvi 10.b člena zakona o tujcih so sicer ustavni sodniki sprejeli s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodniki Rok Čeferin, Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.