Italijana zasačena pri tihotapljenju kitajskih državljanov čez Slovenijo

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 10. uro so policisti na območju Ivančne Gorice ustavili osebni avtomobil s hrvaškimi registrskimi oznakami.

Med postopkom so ugotovili, da sta italijanski voznik in sopotnik v vozilu prevažala štiri državljane Kitajske, ki so nezakonito prestopili državno mejo Republike Slovenije.