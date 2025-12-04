Italijana zasačena pri tihotapljenju kitajskih državljanov čez Slovenijo

Piše: C. R.
Včeraj nekaj pred 10. uro so policisti na območju Ivančne Gorice ustavili osebni avtomobil s hrvaškimi registrskimi oznakami.
Med postopkom so ugotovili, da sta italijanski voznik in sopotnik v vozilu prevažala štiri državljane Kitajske, ki so nezakonito prestopili državno mejo Republike Slovenije.
Obema italijanskima državljanoma je bila odvzeta prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države. Postopki s štirimi tujci, ki so bili najdeni v vozilu, še vedno potekajo, so sporočili s policije.