Hrvata tihotapila Turke, več kot 100 ilegalcev ustavljenih na meji

Piše: C. R.

Policisti so 5. novembra na območju Brežic prijeli več tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, ter dva hrvaška državljana, ki sta jih prevažala.

Nekaj po 14. uri so na mejni prehod Obrežje ustavili 44-letnega hrvaškega državljana, ki je v osebnem avtomobilu znamke Citroen prevažal štiri državljane Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo. Nekaj po 21. uri so v Slovenski vasi ustavili 25-letnega hrvaškega državljana, ki je v vozilu znamke Renault prevažal tri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili mejo.

Državljani Turčije so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Hrvaška državljana so policisti pridržali, jima odvzeli prostost in zasegli avtomobila, zoper oba pa bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, po kateri bosta privedena k preiskovalnemu sodniku.

Na širšem območju policijske postaje Brežice, ki zajema Obrežje, Rigonce, Dobovo, Rakovec, Kapele in mesto Brežice, so policisti v zadnjem času prijeli tudi več drugih tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi so bili 33 državljani Bangladeša, 30 državljanov Egipta, 20 državljanov Nepala, 12 državljanov Turčije, sedem državljanov Afganistana, štirje državljani Maroka, trije državljani Palestine, trije državljani Jordanije, po dva državljana Kitajske in Gane ter državljan Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.