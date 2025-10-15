Državljanka Italije tihotapila Turke

Piše: C. R.

Policisti so med izvajanjem nalog na območju Posavja zaustavili voznico osebnega avtomobila Citroen italijanskih registrskih oznak, ki policijskih znakov ni upoštevala in je z večjo hitrostjo nadaljevala po avtocesti proti Ljubljani. Na avtocestnem postajališču Dul so jo končno ustavili.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 57-letno državljanko Italije, ki je v vozilu prevažala šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapko so pridržali, ji zasegli vozilo in sprožili kazenski postopek zaradi prepovedanega prehajanja meje. Osumljenko bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, postopki z državljani Turčije pa še potekajo.

Hkrati so policisti na območju PP Brežice (Obrežje, Rakovec, Rigonce, Loče, Dobova) prijeli več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi so bili: 17 državljanov Afganistana, 13 državljanov Pakistana, 11 državljanov Bangladeša, po šest državljanov Maroka in Sirije, po pet državljanov Libanona in Palestine, trije državljani Indije, trije državljani Gane, po dva državljana Kitajske, Irana, Turčije in Nepala ter državljan Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Gorica) so prijeli še državljana Iraka in Sirije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.