Čez vikend več kot 170 ilegalcev, največ Egipčanov

Piše: C. R.

Policisti so med 6. in 9. februarjem na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Jereslavec, Rakovec, Kapele, Podvinje, Mihalovec, Loče, Jesenice in Veliki Obrež) izsledili in prijeli večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Prijeli so 42 državljanov Egipta, 35 državljanov Bangladeša, 29 državljanov Afganistana, 25 državljanov Nepala, 11 državljanov Pakistana, osem državljanov Palestine, sedem državljanov Maroka, pet državljanov Sudana, štiri državljane Kitajske, tri državljane Gane ter po enega državljana Indije, Turčije in Sierre Leone.

Policijski postopki s tujci še potekajo.