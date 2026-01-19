Čez vikend prijetih več kot 70 ilegalcev

Piše: C. R.

Med 16. in 19. januarjem so policisti na območju Policijske postaje Brežice, v krajih Obrežje, Rigonce, Dobova, Rakovec, Kapele, Jereslavec in Brežice, prijeli več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo 20 državljanov Afganistana, 14 državljanov Palestine, 11 državljanov Nepala, pet državljanov Pakistana, po štiri državljane Sirije, Kitajske in Gane, dva državljana Sierra Leone ter po enega državljana Somalije, Egipta, Nigerije in Indije. Na območju Policijske postaje Črnomelj, v krajih Preloka in Žuniči, so prijeli pet državljanov Alžirije ter po enega državljana Egipta in Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.