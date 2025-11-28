Bosanec tihotapil Turke, novi nezakoniti prehodi

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Črnomelj so 27. novembra nekaj po 7. uri pri Dobličah ustavili osebni avtomobil z registrskimi oznakami Bosne in Hercegovine.

Med postopkom so ugotovili, da je 20-letni državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevažal devet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Štiri osebe je prevažal v prtljažniku.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, po zaključku postopkov pa bo priveden k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Na območju Policijske postaje Brežice pa so policisti v različnih krajih (Rigonce, Obrežje, Jereslavec, Slovenska vas, Velika Dolina, Jesenice, Dobova, Prilipe in Rakovec) prijeli skupno 91 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi so bili državljani Egipta (23), Bangladeša (12), Turčije (9), Nepala (7), Sierra Leone (7), Afganistana (7), Pakistana (6), Kitajske (5), Šrilanke (4), Maroka (3), Sudana (3) in Indije (2).

Policijski postopki s tujci še potekajo, prav tako policija nadaljuje aktivnosti za preprečevanje nezakonitih prehodov meje.