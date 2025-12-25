Vseslovenski shod harmonikarjev BO! Slovenska prestolnica jutri v znamenju domačih viž

Piše: A. H.

26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, bodo na Prešernovem trgu v Ljubljani v okviru vseslovenskega shoda harmonikarjev zadoneli zvoki domače slovenske glasbe. Kot je izpostavil organizator Silvo Mesojedec, ideja za shod izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je slišal trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.

“Ko sem se vračal proti Kongresnemu trgu in potem, kjer sem imel avto parkiran, je glasno odzvanjalo od teh trubačev. Vprašal sem se, pa kje smo. Ljubljana je polna turistov in da slišijo to glasbo, ne pa slovensko glasbo, to je bilo zame nesprejemljivo,” je dejal pobudnik shoda.

Dogajanje na Prešernovem trgu se bo začelo ob 18. uri. Uvodoma bo zaigrala Avsenikova Golica, največkrat zaigrana instrumentalna skladba na svetu. Leopold Pungerčar, prav tako eden od organizatorjev shoda in nečak Lojzeta Slaka, je ob tem dodal: “Če se takoj dotaknemo še Lojzeta Slaka, seveda v Dolini tihi, Čebelar, Tam, kjer murke cveto. Potem imamo tradicionalne, šli bomo po pokrajinah: Dolenjska dežela, Štajerska, Primorska, Koroška in v vsaki tej pokrajini bomo našli nekaj posebnega ter se z pesmijo dotaknili narečja, od koder izhaja.”

Mesojedec in Pungerčar upata, da se bo shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni dogodek slovenske glasbe na ta dan in da bo praznik tako posvečen tudi slovenski glasbi ter identiteti.

“Saj mogoče je tudi čas, da v Sloveniji razmišljamo o posebnem prazniku naše glasbe. Nimamo ga, obeležujemo razne dogodke, ampak ravno tega dne ga ni. Mogoče združimo, mogoče ravno dan samostojnosti z dnevom slovenske narodne zavesti in narodne slovenske glasbe,” je predlagal Pungerčar.

Mestni svet je na predlog župana Zorana Jankovića do konca leta prepovedal nenapovedane glasbene nastope zaradi množičnih pritožb javnosti na preglasne balkanske ritme. Ker je shod harmonikarjev organiziran in prijavljen, po besedah organizatorja Silva Mesojedca zanj prepoved ne velja: “Če smo vsaj delček pripomogli k temu, da se Slovenci ponovno začnemo zavedati svoje identitete, svoje glasbe, ki odzvanja marsikje po svetu, smo veliko naredili,” je poudaril Mesojedec.

Gre torej za priložnost, da se Slovenija ponovno sliši, začuti in pokaže svoj ponos. Cilj harmonikarjev je namreč obuditi narodno zavest, ki se ne sramuje svoje lastne identitete.