(VIDEO) Gostinec Goloba nagnal stran od njegovega šanka

Piše: Moja Dolenjska

Vlada Roberta Goloba pred volitvami na račun davkoplačevalcev pospešeno obiskuje regije in skuša popraviti slav vtis, ki ga je pustila v zadnjih treh letih in pol, a pri tem pogosto ne gre vse po načrtih. Včeraj je Golob z vladno ekipo obiskal Pomurje in se ob tem sprehodil po tržnici v Murski Soboti, kjer pa ga ljudje, naveličani novih davkov, niso bili posebej veseli.

Eden od gostincev je Goloba in njegovo ekipo celo nagnal od točilnega pulta, ki ga ima postavljenega. Svoje ravnanje je pozneje pokomentiral tudi za Televizijo As, kjer je pojasnil, da ima dovolj vedno novih davkov, ki dušijo njegovo gostinsko dejavnost. “Kar dela ta vlada, je katastrofa. To ni več za gledat,” je dejal.

