(VABILO) V ponedeljek 28. julija, Buk@varna prihaja v Kapele

Nova24TV, PRVA TV in knjigarna Vseknjige.si prihajajo v vaš kraj! Doživite edinstveno kulturno izkušnjo, kjer se prepletajo dobra kava, odlične knjige, aktualni pogovori in živa glasba.

V Buk@varni vas pričakujemo z bogato izbiro knjig in revij iz asortimana Vseknjige.si ter s skodelico omamno dišeče kave.

Boris Tomašič, Aleksander Rant in Jože Biščak bodo gostili zanimive sogovornike iz sveta kulture, medijev in družbe. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli nastopajoči glasbeniki in povezovalca programa – Kaja Pavlič in Jernej Brilej.

Urnik obiskov Ponedeljek, 28. julij – KAPELE, BREŽICE

Petek, 1. avgust – RAVNE NA KOROŠKEM

Ponedeljek, 4. avgust – RADENCI

Sreda, 6. avgust – ŽELEZNIKI

Torek, 12. avgust – TURNIŠČE

Četrtek, 14. avgust – ORMOŽ

Torek, 19. avgust – MOZIRJE

Četrtek, 21. avgust – NAKLO

Ponedeljek, 25. avgust – CERKNICA

Vabljeni!