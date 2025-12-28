Umetno sprožena afera Kavčič je sprevrženo dejanje politike in sramota za vse akterje

Piše: Vida Kocjan

Zrežiran napad Roberta Goloba na dr. Gregorja Kavčiča, enega najboljših ortopedskih kirurgov v Sloveniji, je napad na vse zdravnike v Sloveniji. V sobanah tranzicijske levice umetno zrežirana afera pomeni iskanje notranjega sovražnika, razdvajanje ljudi in odvračanje pozornosti od lastne nesposobnosti, uničenja zdravstva in nedelujoče dolgotrajne oskrbe.

Golobu pri tem izdatno pomaga koalicijska stranka SD; direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan je visoka funkcionarka te stranke. Neverjetno je tudi, da so se dr. Kavčiču v SB Novo mesto s takšno lahkoto odpovedali. Prav on je namreč ortopedijo v SB Novo mesto postavil na res zelo visoko raven. Neverjetno je tudi, kako znajo v tranzicijski levici, tokrat na čelu z Golobom, kriminalizirati najuspešnejše zdravnike, opozarjajo strokovnjaki.

Danes je to Kavčič, pred časom so se tako spravili na dr. Marka Noča, ki je opozarjal na korupcijo v zdravstvu. Oba sta kirurga, vzeli so jima možnost opravljanja dela, ki jima je najbliže. Kdo bo naslednji? Velika škoda pa je povzročena predvsem bolnim.

»Obtožen«, kje je resnica?

Kavčiča so obtožili konflikta interesov, ker naj bi zaradi njegovega dela pri koncesionarju podaljševal čakalne dobe. Obtožili so ga, da je paciente preusmerjal h koncesionarju in s tem daljšal čakalne vrste. Vendar pa je resnica drugačna.

V SB Novo mesto so dr. Kavčiča odpustili, odpovedali so mu delovno razmerje in to pompozno ter orkestrirano sporočili javnosti. Na tnalo so vzeli tudi glavno medicinsko sestro z oddelka. Ortoped kirurg pa je nato za Planet 18 med drugim dejal, da je bil nekaj dni pred novinarsko konferenco, ki jo je organizirala direktorica SB Milena Kramar Zupan, povabljen na zagovor, direktorica pa se ga ni udeležila. Zato verjame, da je bil scenarij o njegovem odhodu in razrešitvi glavne medicinske sestre znan vnaprej. »Ogorčen je nad javnim linčem, a ohranja pokončno držo v veri, da bo prava resnica potrjena tudi pred pristojnimi organi,« so zapisali na Planetu 18. Na Planetu 18 so pred kamero vabili tudi Kramar Zupanovo, a je to zavrnila.

Očitki zavrnjeni in dokazano neresnični

Dr. Kavčič je vse očitke zavrnil. Da ima prav, kažejo tudi podatki zadnje objavljenega letnega poročila SB Novo mesto. To namreč pokaže, da so v bolnišnici tako za operacije kot za ambulantne preglede na oddelku ortopedija v povprečju presegali načrtovani program. Ob tabeli vseh operativnih posegov pa je zapisano celo naslednje: »Največje preseganje plana beležimo pri ortopedskih operacijah (koleno).« Plan realizacije je bil presežen tudi v ambulantnem delu.

Podjetje, pri katerem je dodatno delal ortoped kirurg, je Arbor mea, zato smo jih zaprosili za pojasnila. Direktor doc. dr. Vladimir Senekovič nam je pojasnil, da je dr. Gregor Kavčič pri njih delal po pogodbi, za kar je imel dovoljenje svojega osnovnega delodajalca, to je SB Novo mesto. Ima tudi veljavno licenco za svoje delo. O delu zdravnikov in drugih pogodbenih zdravstvenih delavcev v kliniki niso uvajali prakse, da bi o tem poročali njihovim osnovnim delodajalcem, razen, če tega niso izrecno zahtevali. Očitno je, da vodstvo SB Novo mesto tega ni zahtevalo. Dr. Senekovič navaja, da so to obveščanje prepustili samim sodelavcem.

Težave nastale praktično čez noč

Težave z dr. Kavčičem so izbruhnile praktično čez noč, navaja Senekovič in dodaja, da je bilo to takrat, ko so zdravnika ortopeda iz SB Novo mesto obvestili, da ga vabijo na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja. Pri tem iz SB Novo mesto klinike, kjer je delal Kavčič in za kar je imel vsa potrebna dovoljenja, niso kontaktirali. Iskali niso niti kakršnih koli podatkov z namenom, da bi uskladili delo s pogodbenimi delavci, ki delajo pri njih.

Namen je bil samo skrajšati čakalne vrste

Pojasnjujejo, da je imel Gregor Kavčič v SB Novo mesto res izrazito dolgo čakalno vrsto. Zato je prišel k njim in zaprosil za dodatno delo pri njih, s katerim bi predvsem skrajšal čakalno vrsto za operacije, ki jih opravlja, in s tem pomagal čim več ljudem.

Zato so v podjetju Arbor mea z zdravnikom podpisali pogodbo. Opravil je 150 operacij endoprotez in s tem pomembno skrajšal čakalno vrsto za tovrstne operacije. Dr. Senekovič navaja, da je dr. Kavčič na njihovi kliniki opravljal enako težke operacije, kot jih je opravljal v SB Novo. Zato je govorjenje o tem, da je pri njih opravljal lažje operacije, povsem neobjektivno. »Tudi govorjenje, da je umetno podaljšal čakalno vrsto, je brez objektivne osnove – čakalno vrsto za operacije endoprotez je s svojim delom krajšal, ne pa daljšal,« dodaja dr. Senekovič.

Kaj pa (politični) očitki o preusmerjanju bolnikov?

Dr. Senekovič pojasnjuje, da mora po zakonu o pacientovih pravicah vsak zdravnik pacientu v okviru zakonsko določene pojasnilne dolžnosti povedati, kje lahko pride prej do zdravstvene storitve, ki jo potrebuje. »In tako je ravnal tudi dr. Kavčič. V primeru, da zdravnik tega ne pojasni pacientu, je izvršil pomanjkljivo pojasnilno dolžnost in je kazensko odgovoren pacientu − po zakonu o pacientovih pravicah,« je dodal dr. Senekovič.

Pojasnil je še, da v okviru podjetja deluje koncesijska bolnišnica, njihovo delo pa je prav področje ortopedije in travmatologije. V zadnjih petih letih delovanja so pomembno znižali čakalne vrste za ortopedske in travmatološke posege. Opravljajo tudi vse najtežje posege s področja ortopedije in travmatologije (vse operacije endoprotez sklepov, hrbtenično kirurgijo, vse najtežje rekonstrukcijske operacije sklepov). Na področju ramenske kirurgije so praktično terciarna ustanova za vso državo. Akreditirani so za proces izobraževanja specializantov travmatologije in ortopedije. Edini v državi imajo akreditacijo ESSKA-e (mednarodne strokovne organizacije za športne poškodbe in artroskopsko kirurgijo) za kroženje oz. izobraževanje specializantov iz celotne Evrope pri nas.

Delo opravljajo v vrhunsko opremljenih kirurških prostorih Klinike Avelana na Otočcu in v Medicinskem centru Dunajski kristali v Ljubljani, z vrhunsko opremo in v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki. Vse to je dobro vedeti, da ne gre za osebno Kavčičevo kliniko, v delu javnosti je namreč veliko dezinformacij, ki se širijo s pomočjo Golobu podrejenih medijev.

Dr. Vladimir Senekovič še poudarja, da v kirurških prostorih podjetja Arbor mea zdravstvene storitve izvajajo po najvišjih strokovnih standardih, vsi izvajalci imajo licence in dolgoletne izkušnje na svojem področju, vsi regularne pogodbe, vsi, ki niso redno zaposleni pri njih, imajo soglasje glavnega delodajalca. »Strogo se držimo naših čakalnih vrst. Imamo vsa dovoljenja Ministrstva RS za zdravje. Storitve izvajamo glede na Uredbo Vlade RS, ki nam dovoljuje delo in plačilo po t. i. realizaciji za vse operacije, za katere so dolge čakalne dobe. Toliko teh operacij torej, kot jih naredimo, dobimo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi plačanih. Z ZZZS nimamo (za zdaj) nobenih težav.« Za zdaj zato, ker se pri Robertu Golobu v cilju doseganja njegovega interesa novega vodenja oblasti nikoli ne ve, kdaj se to lahko spremeni.

Pacienti so na strani dr. Gregorja Kavčiča. Njihovi odzivi na početje vodstva SB Novo mesto in vladajočih (Roberta Goloba in vladajoče koalicije – Svoboda, SD in Levica) so številni in zelo ogorčeni.

Kavčič zdravnik z velikim srcem, delo ni bilo nezakonito

V nadaljevanju objavljamo del stališča ene od poznavalk, ker se nam to zdi zelo pomembno, da spregovorijo tisti, ki stvari poznajo. Tako je gospa med drugim zapisala: »V zadnjem tednu je v medijih na tapeti ortoped dr. Kavčič, ki ima visoko strokovnost in velja za zdravnika z velikim srcem. Zelo me žalosti, ko poslušam take neumnosti in laži, ki se širijo v javnosti. Zdravnik je opravljal aktivno raziskovalno, klinično-študijsko dejavnost in objavljal članke o endoprotezah, objavljal klinične izkušnje in (načrte) rehabilitacijske študije. Veliko je vložil v klinično delo, ki zajema tehnike operacij (npr. direct anterior approach), dolgoročne izide vsadkov ter rehabilitacijo. Vse to kaže na celostni pristop k ortopediji. Njegovi izsledki so bili objavljeni v mednarodnih in slovenskih strokovnih revijah! … Zdravnik je delal v SB Novo mesto in pri koncesionarju, pacient tam storitev ni plačal. Delo ortopeda ni bilo nezakonito. Zdravnik je imel soglasje bolnišnice, da dela v javnem zavodu in pri koncesionarju. Objavili so, da je imel zdravnik omejitev na šest ur dela pri koncesionarju, ki ga je prekoračil. Lažniva izjava! Zakon ne predvideva zdravnikovega urnika ali za točno število ur ni nikjer univerzalne pravne zahteve, zato je to lažna izjava.«

Lažne Golobove izjave

»Golobova izjava, da je šlo za organizirano izčrpavanje javnega zdravstva, je lažna. Dodal je še, da gre za »moralno zavržene prakse«, da je razkriti način preusmerjanja bolnikov iz javnega sistema v zasebni zavod hudo zlorabil zaupanje pacientov in izkoriščal ranljivost ljudi. Zanima me, od kdaj ocenjuje delo koncesionarjev kot »moralno zavržene prakse«, saj so koncesionarji del javne zdravstvene mreže. Golob se res ne razume na zdravstvo. Vlada je z zdravstvenim zakonom je naredila ogromno škode.«

»Neverjetno, kako znamo v naši državi kriminalizirati najuspešnejše zdravnike«

Doc. dr. Vladimir Senekovič, direktor podjetja Abor mea, d. o. o.: »Vsekakor bomo omogočili dr. Kavčiču nadaljnje delo pri nas, če bo to želel. Gre za enega najboljših ortopedskih kirurgov pri nas in se mi zdi res neverjetno, da so se mu v SB Novo mesto s takšno lahkoto odpovedali. On je pravzaprav postavil ortopedijo v SB Novo mesto na res zelo visok nivo! In namesto da bi se z njim dogovorili, so iz njegovega dodatnega dela naredili škandal. Res neverjetno, kako znamo v naši državi kriminalizirati najuspešnejše zdravnike!« dodaja doc. dr. Vladimir Senekovič, direktor podjetja Abor mea, d. o. o.

Tako nam je dr. Senekovič odgovoril na vprašanje, ali dr. Gregor Kavčič nadaljuje z delom pri njih, saj pacienti sporočajo, da bodo »šli za njim«.