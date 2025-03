Titoizem spet zmagal: s seje velenjskega mestnega sveta umaknili točko o preimenovanju Titovega trga

Piše: C. R.

Po besedah Melanška manjkajo elaborat z grafičnimi predlogami, mnenje geodetske uprave o skladnosti predlaganega imena v naselju, manjka tudi ocena finančnih posledic preimenovanja Titovega trga v Rudarski trg. Slednje je sicer podprlo 11 svetnikov.

Melanšek je poudaril tudi, da zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij prepoveduje poimenovanje dveh ulic v istem naselju z enakim imenom. V Velenju namreč že imajo Rudarsko cesto, ki celo meji na Titov trg, zato tudi po določbah omenjenega zakona to preimenovanje ni možno.

Izpostavil je, da bi občinski svet moral pred sprejemom predlaganega odloka obravnavati prejeta mnenja, predloge in pripombe o preimenovanju ter se do njih ustrezno opredeliti. Ob tem je dodal, da bo v Velenju v prihodnje veliko možnosti za imenovanje oz. označevanje, na primer parka ali delov naselij. S poimenovanjem kakšnega parka se ne bi poseglo v obstoječi ulični sistem, prav tako ne v naslove prebivalcev na določnem območju, je še menil.

Tudi velenjski župan Peter Dermol je dejal, da je treba spoštovati zakonodajo. Če umika omenjene točke z dnevnega reda ne bi predlagal Melanšek, pa bi jo sam.

Predsednik velenjske SDS Simon Dobaj, ki je podal pobudo o preimenovanju, je predlog o umiku točke o preimenovanju pospremil z mislijo, “da je prvi polčas dobljen, tekma pa še ni končana.”

Po njegovih besedah so predlog o preimenovanju podali, ker si prizadevajo za priznanje in ohranjanje rudarske dediščine, ki je ključnega pomena za zgodovino in identiteto Velenja.

Če je kdo kaj naredil za Velenje, so bili to rudarji in prav bi bilo, da se jim ponudi ustrezno obeležje, je dejal svetnik Milan Medved. Predlagal je, da odbor za praznovanje letošnje 150-letnice Premogovnika Velenje, ki ga je imenoval Dermol, še enkrat premisli o predlogu in najde primeren način obeležitve pomena rudarjev.

Tudi svetnik Jože Hribar je dejal, da je prav velenjski rudnik zgradil občinsko stavbo in dom kulture ter da so prav rudarji uredili Titov trg. “Kaj pa je Tito naredil za Velenje, da mora imeti spomenik na Titovem trgu? Nič ni naredil, prišel je samo dvakrat na obisk”, je še dodal Hribar.

Vodja poslanske skupine SD v velenjskem mestnem svetu Aleksandra Vasiljević pa meni, da so predlog o preimenovanju podali posamezniki, ki si želijo nabiranja političnih točk.