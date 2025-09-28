Ta vlada za Belo krajino ni naredila nič, to je včeraj dokazal tudi Golob

Piše: Moja Dolenjska

V kraju Otok, občina Metlika, je včeraj potekala spominska slovesnost Vranov let, s katero so se spomnili 81. obletnice osvoboditve 87 zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Robert Golob. Fotografije pa kažejo, da na slovesnosti ni bilo navzočih veliko ljudi. Še bolj kot to pa je pomenljiv Golobov govor.

Zdajšnja vlada za Belo krajino ni naredila veliko ali skoraj nič. To je s svojim govorom potrdil tudi Golob, ki očitno meni, da dežela na drugi strani Gorjancev še vedno živi v času partizanstva in da se tam nič ni spremenilo. Pa ni tako.

Poudarek Golobovega govora je bil na sanjah in na tem, kaj naj bi naredila njegova vlada. To so:

priznanje Palestine,

ureditev pokojnin,

uvedba dolgotrajne oskrbe in

krepitev javnega dobra.

Za Palestino vemo, da je vlada v četrtek namenila 1,2 milijona evrov davkoplačevalskega denarja – za teroristično organizacijo Hamas.

Pokojnin niso uredili, pred kratkim pa so sprejeli zakon, po katerem bomo delali dlje, pokojnine bodo manjše. Nasploh pa zakon še ne velja, v državni zbor je namreč vloženih že 10 tisoč podpisov, vložili so jih sindikati, pričakujemo lahko referendum.

Tudi dolgotrajna oskrba še ni urejena, od 1. julija plačujemo zgolj obvezni prispevek, s katerim se v državni proračun mesečno steče okoli 50 milijonov evrov. Za kaj je ali bo ta denar porabljen, vlada ne razkriva.

Kaj pomeni krepitev javnega dobra, tudi ni jasno.

O potrebah Bele krajine nič!

Znano pa je, kaj Bela krajina potrebuje. Na prvem mestu je tu predvsem ustrezna cestna povezava. Zdaj so odrezani od sveta, posledično je tudi gospodarstvo v čedalje slabšem stanju. 3. razvojna os stoji. Golobovi so se aprila 2022 zavezali za moratorij na gradnjo cest in temu je zdaj vse podrejeno. V času Marije Terezije so tudi železniške povezave.

Na območju Metlike trenutno poteka akcija zbiranja podpisov, s katero želijo domačini preprečiti tovorni promet preko Gorjancev in s tem njihovih krajev do državne meje. Morda s tem tudi pospešiti gradnjo 3. razvojne osi.

Škoda le, da teh podpisov Golobu včeraj ni nihče predal.

Sicer pa na prireditvi domačinov, če odštejemo novodobno t. i. partizansko četo, ni bilo. Še članov Gibanja Svobode ne. Goloba je po uradni dolžnosti spremljala metliška županja Martina Legan Janžekovič, ob strani je bilo (očitbno prav tako po uradni dolžnosti) opaziti semiško županjo Polono Kambič in črnomaljskega župana Andreja Kavška, kako stojita skupaj in osamljena, domačinov ni bilo. O tej prireditvi in tem “visokem obisku” nobena od občin tudi ni nič objavila.

Kaj je bil Vranov let?

80 vojnih ujetnikov je 3. bataljon Šercerjeve brigade, sedem jih je pobegnilo že dan prej in se pridružilo Šercerjevi brigadi, osvobodil 31. avgusta 1944 zjutraj in se skupaj z njimi umaknil visoko na Pohorje. Tam se jim je pridružilo še devet Britancev in 10 Francozov. Nato so vsi skupaj v spremstvu partizanov v težkih razmerah čez okupirano ozemlje prehodili 273 kilometrov dolgo pot do partizanskega letališča na Otoku pri Metliki, od koder so bili 17. septembra 1944 z letali Dacota DC-3 prepeljani v zavezniško bazo Bari v Italiji.

Robert Golob je ponovno dokazal, da živi v svojih sanjah, državljane in državljanke pa globoko podcenjuje.

Govor Roberta Goloba, ki ga je včeraj prebral na Otoku, skupaj s fotografijami, je dostopen na povezavi: GOV.SI