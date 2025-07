Slovenske Butale: Novomeška občina želela rušiti romski črnogradnji, a sta to preprečila policija in CSD

Piše: Moja Dolenjska

Novomeška občina je želela nedavno uresničiti odločbo gradbene inšpekcije in porušiti črno gradnjo v romskem naselju Žabjak, a sta ji slednje preprečila policija in center za socialno delo, je v sredo v TV Odmevih razkril novomeški župan Gregor Macedoni.

Ob tem je dejal, da se bo država morala odločiti, ali bomo imeli eno zakonodajo za vse ali ne.

Šlo je sicer za dve romski hiši, ki sta v romskem naselju Žabjak na črno zrasli na novo. Občina je v želji, da se naselje ne bi še naprej nelegalno širilo, gradnjo prijavila na gradbeno inšpekcijo. Ta je za obe gradnji odredila rušenje, a pri tem nista želela sodelovati policija in CSD. Policija pri rušenju ni želela nuditi varovanja, ker da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji, CSD pa je nasprotoval rušitvi ene od hiš, ker je v njej živela romska družina z več otroki in je ocenil, da bi rušenje povzročilo dodatne socialne stiske, s katerimi bi se moral ukvarjati.

Primer lepo kaže na neusklajenost državnih organov, ko gre za preprečevanje črnih gradenj in širjenja romskih nelegalnih naselij. Kaže, da bi bilo za reševanje problematike nujno spremeniti in uskladiti celotno zakonodajo ter se zadev lotiti istočasno na vseh področjih. A trenutno za to v vladajoči politiki ni nobenega posluha, zato v mandatu te vlade rešitev, kar se tiče romskih vprašanj, ne moremo pričakovati.