Saj ni res, pa je: ljubljanska mestna svetnica iz vrst Svobode kakor ni vedela, da ne sme glasovati zase

Piše: C. R.

Občinska svetnica Mestne občine Ljubljana (MOL) Ksenija Pišljar iz Gibanja Svoboda je pojasnila, da je ob glasovanju o imenovanju predstavnikov MOL v svet Muzeja in galerije mesta Ljubljane izrazila podporo vsem predstavnikom, med katerimi je bila tudi sama. Ob tem ni pomislila, da tak način glasovanja predstavlja nasprotje interesov.

Pišljar je namreč na 20. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 3. februarja lani, glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da se je Pišljar s tem znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa ni ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje nadrejenega oziroma predstojnika. Zoper Pišljar je KPK uvedla tudi prekrškovni postopek.

Pišljar je za STA pojasnila, da je bilo glasovanje izvedeno kolektivno, saj so bili vsi člani sveta zavoda izvoljeni hkrati, “v enem samem paketu”. Njen namen ob glasovanju je bil izraziti podporo celotnemu naboru predstavnikov. “Pri tem žal nisem niti pomislila, da tak način glasovanja z moje strani predstavlja nasprotje interesov,” je zapisala.

Ko je bila s tem seznanjena, se je za napako opravičila, obvestila nadrejenega in poravnala sankcijo, ki ji je bila v postopku določena. “Dogodek sem vzela kot pomembno izkušnjo pri nadaljnjem odgovornem opravljanju svojih nalog,” je še dodala.

KPK je nasprotje interesov ugotovila tudi za občinski svetnici Frančiški Trobec in Mariji Dunji Piškur Kosmač z Liste Zorana Jankovića, ki sta za STA pojasnili, da sta pri imenovanjih predstavnikov v svete javnih zavodov zase glasovali pomotoma.