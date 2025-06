(REPORTAŽA) Srečanje Nova24tv in Demokracije v Vinici: “Smo sto metrov pred ciljem!”

Piše: Andrej Sekulović, Lucija Kavčič, Gašper Blažič

Že šesto tradicionalno srečanje podpornikov televizije Nova24TV in revije Demokracija je tokrat potekalo v Vinici, naselju v Beli krajini tik ob reki Kolpi. Natančneje pri Turizmu Benetič. Začelo se je ob 12. uri z Zdravljico, kot se spodobi za domoljubne shode.

Prva je zbrane nagovorila podžupanja občine Črnomelj Maja Kocjan, potem pa je na oder stopil Aleksander Rant, ki je poleg tega, da je bil eden od govorcev, tudi povezoval dogodek. Med govori je za dobro voljo poskrbel ansambel Original Štajerci, poleg njih pa so bili med glasbenimi izvajalci tudi DUO PULZZ, Megi s plesalkami in Zoran Cilenšek. Dogodek je blagoslovil župnik Anton Gnidovec. Pri organizaciji dogodka so sodelovali tudi člani PGD Vinca. Druženje je ob dobri hrani in pijači v sproščenem in poletnem razploženju prvega zares toplega dne v tem letu trajalo do 17. ure, končalo pa se je z udarnim govorom Borisa Tomašiča in zadnjim sklopom nastopa Original Štajercev.

Jože Biščak: Pohabljence, ki nam vladajo, je treba poslati k vragu!

Prvi govorec je bil nekdanji odgovorni urednik Demokracije, novinar, urednik Demokracije Magazina in televizijski voditelj Jože Biščak. Govoril je o preganjanju in zatiranju drugače mislečih ter izpostavil, da so danes v Sloveniji na oblasti zlobneži in pokvarjeni nevladniki, »ki niso drugega kot parazitske pijavke«. Slednji preganjajo Demokracijo in Nova24TV, ker gre za medija, ki v nasprotju z osrednjimi mediji ne manipulirata in ne selekcionirata novic: »Mi verjamemo v tisto, kar vidimo, ljudje na levici pa vidijo tisto, v kar verjamejo«, je izpostavil Biščak. V nadaljevanju je govoril tudi o absurdnosti tega, da je bil pred nekaj leti ravno na svoj 60. rojstni dan kot takratni urednik Demokracije obsojen na dveletno pogojno kazen, ker naj bi bil žalil nezakonite migrante: »Kako lahko užalim človeka, ki nezakonito, brez dokumentov prestopi mejo moje domovine in s tem krši ozemeljsko suverenost?« se je ob tem vprašal in dodal, da država, ki ne more varovati svojih meja, ni več suverena. A danes imamo oblast, ki hoče ohromiti tiste, ki jim je mar za slovenski jezik, kulturo, tradicijo in vero. »Ampak mi se ne bomo pustili, mar ne?« je bil odločen Biščak in požel bučen aplavz. »Pohabljence, ki nam vladajo, je treba poslati k vragu,« je dejal in pozval zbrane, da na prihodnjih volitvah glasujejo za tiste, ki spoštujejo svobodo govora in demokratične postopke. Proti koncu pa je tudi izpostavil, da Slovenija pripada Slovencem, ne migrantom.

Dr. Metod Berlec: Svoboda govora je temelj demokracije

Po glasbenem premoru je stopil na oder odgovorni urednik revije Demokracija dr. Metod Berlec. »Danes stojimo pred izzivom, ki ne zadeva le nas, temveč temelje slovenske družbe,« je dejal in opozoril na omejevanje svobode izražanja, ki ga izvaja zdajšnja vlada. »V teh časih, ko se neodvisni glasovi, neodvisni mediji soočamo s pritiski vladajočih, z grožnjami poslank, ki niso ponotranjile osnov demokracije, je naša naloga, da stopimo skupaj, okrepimo svojo navzočnost in zavarujemo pravico do svobodne besede,« je poudaril. Ob tem je opozoril, da svoboda medijev ni samo načelo, ki je zapisano v ustavi, ampak je temelj vsake zdrave demokracije. Kako pa se odzvati na grožnje in cenzuro zdajšnje oblasti? Berlec je bil jasen: »Ko se soočamo s cenzuro ali poskusi utišanja alternativnih, opozicijskih pogledov, medijev, je to znak, da moramo ukrepati. Da moramo biti aktivni!« Laž nikoli ni večna, saj, kot je dejal Berlec, so tudi komunisti »več desetletij poskušali prekriti svoj veliki zločin, povojne poboje v Kočevskem rogu, na Teharjah, v Hudi jami in na številnih moriščih po slovenski zemlji«. A na koncu je resnica prišla na dan. Na koncu se je vsem zahvalil za podporo in skupno prizadevanje za boljši jutri in zbrane pozval, da naj stopajo v prihodnost z optimizmom in odločnostjo, saj prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v svobodo, resnico in pravico.

Bralci in gledalci omogočajo naš obstoj

Po novem glasbenem premoru je na oder stopil odgovorni urednik spletne strani Nova24TV Marko Puš, ki je bil zaradi neke objave na spletu obsojen na prvi stopnji. Tudi Puš je govoril o pritiskih, ki jih leve oblasti izvajajo nad konservativnimi mediji, a je bil optimističen glede prihodnosti. Zbranim se je zahvalil za podporo. Naslednji govorec, ki je pozdravil zbrane, je bil voditelj in urednik Nova24TV Aleksander Rant, ki je tudi povezoval celoten dogodek. Rant je prav tako govoril o tem, da sta Demokracija in Nova24TV vse uspešnejša kljub pritiskom in cenzuri, dotaknil pa se je tudi globljih vprašanj vere in pravičnosti. Vsem zbranim je izrazil hvaležnost za podporo, saj brez njih medijski boj za resnico in pluralnost ne bi bil mogoč. Po njegovem govoru je sledilo še pol ure plesa in glasbe, zatem pa je na oder stopil Boris Tomašič.

Boris Tomašič: Sto metrov pred ciljem smo

Boris Tomašič je poudaril, da moramo vztrajati, in predvsem, da gremo na naslednje parlamentarne volitve. »Volitve so se začele, ne glede na to, ali bodo oktobra, novembra ali marca. To norijo je treba ustaviti,« je bil odločen. Opozoril je, da ne gre samo za kleptokratske oblastnike, ki imajo milijone in živijo na veliki nogi, medtem ko številni komaj preživijo iz meseca v mesec. Ne gre la za politiko, temveč za življenje, za to, v kakšni državi hočemo živeti. Izpostavil je, da so ga številni udeleženci dogodka spraševali, ali lahko sploh uspemo. Zaznal je precej pesimizma, ki pa ga sam ne deli. »Uspelo nam bo!« je bil jasen. »Težko je iti v hrib in priti na vrh. Velikokrat smo na tem, da bi obupali. A predstavljajte si, da obupate sto metrov pred vrhom,« je dejal in poudaril, da smo danes le sto metrov pred uspehom. Po bučnem aplavzu, ki ga je požel, so še zadnjič stopili na oder Original Štajerci, zatem pa se je dogodek v prijetnem ozračju počasi sklenil.

Obiskovalci: »Prihajamo, da podpremo medije, ki se zavzemajo za resnico!«

Obiskovalce 6. srečanja podpornic in podpornikov Nova24TV in Demokracije smo vprašali, zakaj so prišli na srečanje in kako jim je bil dogodek všeč.

Sonja Špacapan, Nova Gorica: »Prišla sem, ker podpiram Nova24TV; prav vsako leto pridem. Tudi danes sem polna najboljših vtisov in se tukaj v Vinici počutim odlično! Še bomo prišli!«

Denis Dular, Ljubljana: »Tokrat smo prvič tukaj, zdaj sicer bolj mimogrede, saj so starši iz Bele krajine. Všeč nam je družba in program. Zagotovo še pridemo! Demokracijo obvezno prelistam in preberem občasno tisto, kar me zanima in pritegne.«

Stane Hribar, Koseze: »Danes sem tukaj prvič in je res lepo, vtisi so odlični! Še pridem! Sicer pa sem naročnik Demokracije že od vsega začetka!«

Mojca Železnikar, Ljubljana: »Zelo lepo je tukaj. Presenetljivo, izredno veliko ljudi. Vreme nam je naklonjeno, prišli pa smo zato, ker zadnje čase vse bolj gledamo Nova24TV, spremljamo vsa dogajanja in vidimo, da Nova24TV poroča to, kar je dejansko res, in ni prirejeno, ni cenzurirano. To, kar se v Sloveniji v resnici dogaja, ni dobro. Prišli smo kot družina, ker se nam zdi, da je slovenska družina v Sloveniji vse bolj zapostavljena tudi na račun pravzaprav neke migrantske politike, ki daje v ospredje tujce. Poleg tega vidimo, da gospod Janez Janša oziroma ljudje, ki imajo resnično radi Slovenijo, odkrivajo stvari, ki so bile dolga desetletja zakrite. Jaz sem na primer odraščala v socialistični Sloveniji oziroma slovenski socialistični Jugoslaviji, kjer so me učili zgodovino zmagovalci. Zmagovalci, ki so imeli tudi velikokrat zelo zelo krvave roke. Moj ded je bil partizan, moj ded je bil komunist. On je bil pošten človek, ampak čisto vsi pa niso bili. In zdaj, ko sem začela to zadevo odkrivati, zlasti ko sem obiskala Študijski center za narodno spravo, kjer naj bi bilo objavljenih že preko petdeset knjig, del, ki raziskujejo medvojno in povojno komunistično nasilje, sem bila zgrožena! Odprla sem eno od del o medvojnem nasilju in tam so poimensko na seznamu ljudje, ki so izginili, ki so bili pobiti. Vse to je bilo meni in generacijam zakrito, zamolčano. In nujno je, če smo ljudje, da pogledamo, da raziščemo resnico, resnico brez prikrivanja, resnico tako, kot je. Mislim, da zgodovinarji Študijskega centra za narodno spravo niso pristranski in da je krivice, ki so bile storjene, treba priznati, morišča je treba raziskati in te žrtve dostojno pokopati. Prosim tudi najvišje državnike, naj ne delajo razlik. Jaz sem preprost človek, jaz res prosim te visoke državnike, naj ne delajo več razlik in naj si ne zatiskajo oči!«

Viktorija Kukanja, Postojna: »Zakaj smo tukaj? Ker smo vseskozi na dogodkih, tako takšnih, kot je današnji, kot tudi drugih, ki jih organizirata SDS in Glas upokojencev. Postojnčani smo vedno zraven, ko gre za pravo stvar.«

Karel Kerin, Podbočje pri Krškem: »Tu sem zato, ker čutim pripadnost in hvaležnost ljudem, ki jih spoštujem, za vsa njihova dejanja, ki so jih v življenju naredili, in želim, da bi bilo čim več ljudi v Sloveniji, ki dobro mislijo v srcu in dejanjih.«

Rihard Gerbec, Ljubljana: »Nova24TV podpiram od njenega nastanka, takrat sem kupil tudi dve njeni delnici in sem njen delničar. In samo takšni mediji bodo pripomogli k boljši Sloveniji. Potrebujemo medije, ki poročajo objektivno in ne lažejo.«

Franc Zagorc, Murska Sobota: »Prišel sem, ker podpiram Nova24TV in Demokracijo že od vsega začetka.«

Branko Grims, evropski poslanec: »Predvsem je to lepo popoldne med dobrimi ljudmi. Srečanje Nova24TV in Demokracije je zagotovo srečanje tistih, ki Slovenijo nosijo v srcu in jim je domovina ena najvišjih vrednot, za katero stojimo in za katero si prizadevamo. Borimo se za Slovenijo in slovenski narod, da bi Slovenija res postala prava država in da bi dočakali spremembe, ki jih nujno potrebujemo, da naredimo Slovenijo uspešno. Prihodnost ne pripada globalistom, pač pa patriotom. Bog vas živi!«

Žan Žalec, Ljubljana: “Prišli smo z ekipo Branka Grimsa, udeležujemo se vseh dogodkov Nova24TV, da podpremo edine medije, ki se v Sloveniji borijo za resnico in pravičnost. Teh dogodkov se bomo udeleževali tudi v prihodnje.”