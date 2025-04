Pričevanje na preiskovalni komisiji o Jankovićevem “drekovodu” potrdilo, kar smo že vedeli: kanal C0 je okoljsko izjemno problematičen! V ponedeljek spet shod!

Piše: C. R.

Pred preiskovalno komisijo DZ o kanalu C0 je danes pričal inženir tehniške fizike Miran Novšak, ki je samoiniciativno analiziral projekt in njegovo izvedbo pregledal tudi na terenu. “Projekt je okoljsko problematičen, je pa tudi zelo kompleksen,” je dejal. Po njegovem mnenju bi ga morali ustaviti in ga ustrezneje spremeniti.

Sistem, v katerem lahko v postopkih na ljubljanski upravni enoti sodelujejo le priznani stranski udeleženci in lastniki parcel, po katerih poteka kanal C0, ne pa tudi zainteresirana javnost, v katero se šteje tudi sam, je po Novšakovih besedah zgrešen. “Te vode ne uporabljajo samo oni, ampak vsi ljudje,” je poudaril in dejal, da se je moral do sodelovanja v postopku prebiti prek pooblastil.

“To, kar počnemo pri nas, je staromodno!”

“Videti je, kot da bi bila voda lastnina mestnega odbora, ampak ni. Podzemna voda je last vseh,” je dodal. Uradniki bi se morali zavedati, da z njo ne morejo početi karkoli. “To bi morali upravljati zelo skrbno, za to imajo pooblastila in odgovornost, plačani so, da skrbijo za to, da iz pipe priteče čista voda,” je dejal v pričanju pred komisijo, ki ugotavlja odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo kanala C0.

Glede trase kanala je opozoril, da na odseku med Brodom in Ježico, ki je najbolj problematičen, velikokrat zavije. “Ponekod izvaja prav divji slalom in dela tudi po 90-stopinjske obrate,” je orisal. Povedal je, da guma na spoju cevi omogoča le dve- do tristopinjski zavoj in da cevi izvajalec ne vgrajuje po priporočilih proizvajalca. V delu, kjer nista spojena prava konca cevi, je po njegovih izračunih nastala približno šestcentimetrska špranja.

Glede razprave o tem, kaj se bo zgodilo, če bo potres, je dejal, da analize, ki jih je opravil na terenu, kažejo, da kanal ne potrebuje nobenih izrednih dogodkov, ker že sedaj ne tesni. “Če ima lonec na dnu luknjo, pušča. Z retoričnimi bravurami lahko natezamo do nezavesti, ali pušča, če vanj ne zlijemo tekočine,” je ponazoril. V kineti, ki naj bi ščitila cevi na vodovarstvenem območju, po njegovih besedah ne bo prostora za kamero, ki bi to ugotavljala.

Opozoril je na moč in nevarnost meteornih vod in poplavne vode od Save. V primeru onesnaženja, tudi v občinah Medvode in Vodice, je po njegovem cela vrsta vzrokov nepredvidljivih. V tem primeru je reševanje zelo delikatno. Po tem je vprašal tudi na nedavni obravnavi na upravni enoti glede izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji odsek kanala C0, a so mu odgovorili z vprašanjem, kdo bi to sploh lahko naredil.

Projekt bi morali na začetku pregledati neodvisni strokovni organi. Sedaj pa bi ga bilo treba po njegovem ustaviti in preučiti vse variante, ki so jih imeli pred začetkom gradnje. Dokler se riše po papirju, so stvari preproste. “Ko greš v detajle, pa vidiš, da je to nevzdržno,” je dejal. Soglaša s tistimi, ki predlagajo manjše čistilne naprave. “To, kar počnemo pri nas, je staromodno. V razvitem svetu danes to delajo lokalno,” je dejal.

Pred komisijo bi moral danes pričati še okoljski pravnik Aljoša Petek, a se je opravičil. Sprva je komisija DZ pod vodstvom predsednice Anje Bah Žibert (SDS) nameravala zaslišati tudi infektologinjo Tadejo Kotar, a se je prav tako opravičila.

V ponedeljek znova shod

Aleš Primc, mestni svetnik v Ljubljani, pa je znova povabil na protestni shod, že 21. po vrsti in sicer v ponedeljek, 14. aprila, ob 14.30, pred ljubljanskim magistratom. Sporočil je tudi, da so lastniki zemljišč uspešno preprečili kopanje na trasi kanala C0. Prejšnji teden so namreč lastniki zemljišč uspeli Jankovićevim gradbincem preprečiti nezakonito kopanje z bagrom na trasi kanala C0. Kopati so hoteli pod pretvezo, da bodo položili elektro kable. Zakon namreč določa, da kjer je položena elektro infrastruktura, lahko po hitrem postopku razlastijo lastnike. Tam navzoči vodja mestnega inšpektorata Luka Jukič je od bagerista celo zahteval, naj nezakonito koplje, kljub temu, da so lastniki zemljišča stali na svoji zemlji. Bagerist je bil pošten in tega ukaza, ki bi pomenil, da bi povozil ljudi, ni hotel izpolniti, je sporočil Primc.

Prejšnji teden je bilo izdanih tudi več odločb ustavnega sodišča, ki dokazujejo, da so bile razlastitve lastnikov zemljišč na trasi kanala C0 nezakonite. To je nov razlog za nezakonitost tega nevarnega transportnega kanalizacijskega kanala preko zbirališč pitne vode za 400.000 ljudi. Ustavno sodišče je odločilo, da je Janković kanal C0 v velikem delu položil na podlagi nezakonitih postopkov razlastitev lastnikov zemljišč, na to so lastniki ves čas opozarjali. Tudi zato je udeležba na shodu nujna.