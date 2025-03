Otročja propaganda: Golob in Levica si lastita zasluge za 186 novih stanovanj v Novem mestu

Piše: C. R.

Kako zelo teče koaliciji voda v grlo, je vidno tudi po tragikomičnih objavah, v katerih si lastijo zasluge za izgradnjo novih stanovanj.

Stanovanjski sklad RS in Mestna občina Novo mesto sta namreč včeraj v novomeškem Podbrezniku odprla sosesko s 186 novimi neprofitnimi stanovanji. Te bo novomeški stanovanjski sklad oddal v neprofitni najem, za kar je en razpis že objavil, še enega pa bo po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija objavil v roku enega meseca, poroča portal Moja Dolenjska.

Nova stanovanjska soseska se razteza na 17.600 kvadratnih metrih, kjer je zraslo pet novih stanovanjskih blokov. V njih je 186 stanovanj v velikosti od 38 do 88 kvadratnih metrov, od česar so 103 stanovanja od republiškega sklada, preostala pa od občine. Pod bloki sta zgrajeni dve podzemni garaži s 100 parkirnimi mesti, še 68 parkirnih mest je urejenih na površju.

S stanovanji bo sicer upravljal Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto. Razpis za prvih 83 stanovanj je občinski sklad že objavil, drugi razpis naj bi bil po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija objavljen v roku enega meseca. “Pri tem bo veljalo, da se lahko na razpis za stanovanja v lasti občine prijavijo samo občani Novega mesta, medtem ko pri najemu stanovanj stanovanjskega sklada te omejitve ne bo,” je dejal za medije. Stanovanja bodo sicer namenjena predvsem tistim z najnižjimi dohodki, ki bodo dobili največ točk na razpisu, najemnina pa bo okoli 6 evrov na kvadratni meter.

Po Macedonijevih besedah s tem gradnja v Podbrezniku še ni zaključena. Med drugim republiški stanovanjski sklad tam načrtuje še 45 stanovanj, občina pa gradnjo otroškega vrtca. V okolici bodo na voljo tudi zemljišča za vrstne hiše in individualno gradnjo za zasebne investitorje. Gradnja stanovanj je načrtovana tudi na lokaciji Brod Drage.

Z načrtovanjem projekta sta sklad in občina začela leta 2019, ko sta zamenjala nekatera zemljišča v Podbrezniku in na lokaciji Brod Drage. V letih 2021 in 2022 sta izvedla javno naročilo, gradnja je stekla leta 2023 in bila zaključena konec lanskega leta. Urejanje celotne stanovanjske soseske v Podbrezniku pa je staro še skoraj desetletje.

Vse to pa ne ovira predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je v predvolilnem slogu prav tako udeležil odprtja soseske, pri tem pa vse zasluge za njen nastanek pripisal kar svoji vladi. “Namenu predajamo objekt, ki je plod delovanja te vlade. Gradnja se je se je začela pred dvema letoma in se zaključuje znotraj enega mandata,” je dejal. Pohvalil se je še, da bo vlada v prihodnjih 10 letih za gradnjo neprofitnih stanovanj vsako leto namenila 100 milijonov evrov, s čimer naj bi letno zgradili 2000 stanovanj.

Tudi Levica je tu pristavila svoj piskrček. “Danes smo odprli 186 novih stanovanj v Novem mestu! Po 30 letih zanemarjanja stanovanjske gradnje zdaj gradimo, od Jesenic do Lendave,” je objavila na svojem profilu na facebooku in dodala video, v katerem minister Simon Maljevac predstavlja svoje zasluge za ta stanovanja.