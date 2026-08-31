Odprtje Doma starejših občanov v Sodražici

Piše: C. R.

V četrtek, 27. 8. 2026 je bil odprt nov Dom starejših občanov v Sodražici. Gradnja doma je stala 4,3 mio evrov, od tega je bilo skoraj 3 mio evrov sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, v katerega je vlada RS v letih 2021 in 2022 lansirala tudi program podpor gradnji manjših socialnih enot. Preostalo je zagotovil investitor DSO Grosuplje.

V domu bo sprva najmanj 24 postelj, nekaj dodatnih postelj pa bo na voljo tudi za prehodno nastanitev, dolgotrajna oskrba na domu, dnevno varstvu ter tudi kar nekaj dodatnih vsebin za starejše in invalide. Trak odprtja so prerezali med drugim minister Janez Cigler Kralj, nekdanji minister pristojen za socialo, državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in enake možnosti Andrej Štesl, direktorica DSO Grosuplje Metka Šajn Velepec in župan Občine Sodražica Blaž Milavec. Dom je slovesno blagoslovil sodraški župnik Franc Bizjak. Dom bo prvim stanovalcem odprl vrata v roku enega meseca.