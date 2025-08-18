Negotove obljube: kdaj bodo zgradili novi most čez Kamniško Bistrico v Domžalah? Obljubljajo, da “kmalu”

Piše: G. B.

Od poplav sta minili že dobri dve leti, a novega mostu na magistralni cesti skozi Domžale (naselje Vir) še kar ni. Promet še vedno poteka po dveh vzporednih montažnih mostovih.

Kot kaže, tudi ni videti, da bi se dela tam začela. No, lokalni portal poroča, da naj bi se gradnja novega mostu začela “še letos”, novi most naj bi odprli sredi leta 2026. Kar se sliši precej nerealno, glede na to, da stroji niti še niso začeli brneti, v naši državi pa takšen gradben projekt traja precej dolgo časa.

Izvedeli smo, da je Direkcija RS za infrastrukturo po zaključenem razpisnem postopku za najugodnejšega izvajalca izbrala podjetje IPI iz Rogaške Slatine. To bo projekt izpeljalo za skoraj 5,3 milijona evrov.

Ampak pozor, sredi aprila letos je portal domzalec.si objavil, da bo gradnja (ki se do sedaj še ni niti začela) trajala kar dve leti. Kar se sliši bolj realno. No, bolj skrb vzbujajoče je, da ob tem napovedujejo odstranitev začasnih mostov in obvoze po lokalnih cestah. Če torej informacija o času gradnje drži, potem lahko na otvoritev novega mostu računamo šele jeseni 2027 in nič prej …