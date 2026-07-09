Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj uradno preneslo sedež v Maribor

Piše: C. R.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj (MLSKRR) je v sredo, 8. julija 2026, formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane.

Gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije države, skladnejšega regionalnega razvoja in policentričnega razvoja Slovenije. Kot resor, pristojen za področja lokalne samouprave, kohezijske politike in regionalnega razvoja, ministrstvo s tem korakom tudi samo sledi načelom, ki jih zagovarja pri oblikovanju razvojnih politik. Ministrica dr. Monika Kirbiš Rojs je ob tem poudarila: »To ni zgolj selitev ene institucije. Gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati tudi v praksi. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Kot ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, moramo pri tem voditi z zgledom. Vesela sem, da smo naredili ta pomemben korak, s katerim dokazujemo, da regionalizacija ni le razvojni koncept, temveč tudi konkretna praksa.«

Sedež ministrstva bo v poslovnem objektu City v Mariboru, kjer ministrstvo že ima svoje prostore. Prenos sedeža je zasnovan kot postopen in premišljen proces reorganizacije ministrstva, katerega cilj je dolgoročno krepiti prisotnost in razvoj sedeža v Mariboru. V prvi fazi bo v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru.

Ob tem ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije. Svoje naloge bo tudi v prihodnje izvajalo na treh obstoječih lokacijah – v Mariboru, Ljubljani in Štanjelu, s čimer ohranja dostopnost storitev in neposredno prisotnost v različnih slovenskih regijah. »Maribor kot drugo največje slovensko mesto ima vse pogoje, da prevzame pomembnejšo državno funkcijo. Ob tem pa zastopam interese vseh slovenskih regij. Nihče ne sme biti zapostavljen. Prav zato bomo ohranili prisotnost ministrstva tudi v Ljubljani in Štanjelu ter še naprej skrbeli za enakomeren razvoj vseh delov Slovenije,« poudarja ministrica.

S prenosom sedeža v Maribor ministrstvo ne spreminja le svojega naslova, temveč postavlja nov mejnik v razumevanju vloge državnih institucij pri razvoju države. Korak, ki je bil včeraj formalno zaključen, je hkrati povabilo k razmisleku, kako lahko Slovenija načela decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja vse bolj udejanja tudi v praksi.