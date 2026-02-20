Mihael Petančič, kandidat, ki se zavzema za razvoj Posavja

Piše: K. Č., C. R.

Na današnji novinarski konferenci na kmetiji Kelher je Mihael Petančič predstavil kandidaturo za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije ter ključne poudarke svojega programa za razvoj Brežic in Posavja.

Kandidat je poudaril, da kandidira z jasno namero: da glas kmetov, obrtnikov, podjetnikov in družin iz Posavja dobi močno, odgovorno in dosledno zastopstvo v državnem zboru.

Njegov program temelji na razvojni viziji, ki izhaja iz konkretnih izkušenj in potreb ljudi na terenu. V ospredje postavlja kmetijstvo kot temelj prehranske varnosti in slovenske suverenosti, z zmanjšanjem birokracije ter ustvarjanjem stabilnih pogojev za delo in prevzem kmetij. Zavzema se za gospodarstvo, ki ustvarja delovna mesta doma – z razvojem podjetniških in obrtnih con, podporo malim podjetnikom, povezovanjem šolstva in gospodarstva ter okrepljenimi spodbudami za obmejna območja. Pomemben steber njegove vizije je tudi turizem kot razvojna priložnost regije, ki mora temeljiti na butičnih, trajnostnih produktih, povezavi z lokalno hrano in močnejši nacionalni promociji vzhodne Slovenije.

Poseben poudarek namenja ohranitvi in vrnitvi ključnih institucij v Posavje ter zavzemanju za enakomeren, policentričen razvoj Slovenije, saj se razlike v razvitosti med regijami povečujejo.

Podpira ga tudi župan

Podporo kandidaturi so izrazili Ivan Molan, Milena Strašek, Mitja Bizjak in Dražen Levojević ter drugi navzoči na konferenci.

Župan Ivan Molan je poudaril, da si želi poslanca, ki bo za Posavje delal ves mandat – ne le zadnja dva dni pred volitvami. Milena Strašek je izpostavila podporo programu, ki temelji na družinskih vrednotah in zavedanju pomena lokalne hrane ter prehranske varnosti. Mitja Bizjak je poudaril, da Miha pooseblja tisto, kar smo Slovenci bili – in kar bi morali ostati – človeka, ki zastopa to, kar sam živi. Dražen Levojević pa je izpostavil, da Miha kot družinski človek, marljiv delavec in kmet ne govori o podeželju od daleč, temveč ga vsak dan živi. Ob tem je poudaril, da Slovenija potrebuje enakomeren, policentričen razvoj, saj se razlike med regijami povečujejo in terjajo odločne ter dolgoročne rešitve.

Skupno sporočilo današnjega dogodka je bilo jasno: Posavje potrebuje odločnega predstavnika, ki pozna razmere na terenu, razume potrebe ljudi in bo naše interese zastopal odgovorno ter z občutkom za prihodnje generacije.

Kdo je Mihael Petančič?

Mihael oziroma Miha Petančič je dolgoletni aktivni član lokalne skupnosti, dvanajst let je bil predsednik KS Globoko, sedaj že tretji mandat opravlja funkcijo občinskega svetnika in svetnika v KS Globoko.

Je aktiven član PGD Globoko, že drugi mandat član Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Brežice, v preteklosti pa je sodeloval v Turističnem društvu Globoko, Vinogradniškem društvu Pišece in v Svetu zavoda ter Svetu staršev Osnovne šole Globoko.

Je oče treh sinov in uspešen kmetovalec, ki na Piršenbregu in v okolici Bizeljskega upravlja kmetijo, veliko 28 hektarjev, od tega 10 hektarjev ekološke pridelave.

Že 25 let je zaposlen v podjetju Kamnoseštvo Gama G, kjer se je specializiral kot inženir varstva pri delu in požarne varnosti ter komercialist. V mandatu 2022-2026 opravlja funkcijo podžupana ter pokriva naloge s področja turizma, gospodarstva in kmetijstva, ima pooblastilo za nadomeščanje v primeru odsotnosti župana.

“Kandidiram, ker želim, da glas kmetov, obrtnikov, podjetnikov in družin iz Brežic ter Posavja dobi močno in odločno zastopstvo v državnem zboru. Kot lokalni funkcionar, kmetovalec in zaposlen v gospodarstvu dobro poznam izzive ljudi na terenu – in čas je, da se odločitve sprejemajo z več posluha za realno življenje,” pravi.

Program:

1. BREZ KMETA NI HRANE

Kmetijstvo je temelj prehranske varnosti, podeželja in slovenske suverenosti.

Kmet je varuh prostora, zemlje in prihodnosti.

1️ Stabilni dohodki in manj birokracije

Zavzemal se bom za bistveno zmanjšanje administrativnih bremen, posebej za družinske in manjše kmetije. Kmet mora delati na njivi – ne v pisarni! Cilj je stabilizacija dohodkov, poenostavljeni razpisi in zakonodaja, ki omogoča dostojno življenje od kmetovanja.

2️ Večja samooskrba in podnebna varnost

Slovenija mora povečati samooskrbo pri žitih, sadju, zelenjavi in mesu. Podprli bomo investicije v namakanje, zaščito pred točo in pozebo, zadrževalnike vode ter uvajanje sodobnih tehnologij. Hrana je strateška varnostna kategorija države.

3️ Dodana vrednost in lokalna potrošnja

Ne samo pridelava – tudi predelava in prodaja doma. Zavzemal se bom za nacionalne promocijske kampanje, da domačo hrano kupujejo domačini in v našem primeru turisti, ki so v destinaciji prisotni. Lokalni proizvodi torej morajo imeti prednost v javnih ustanovah, trgovinah, gostinstvu in turistični ponudbi. Vsak nakup je odločitev, komu dajemo podporo – slovenskemu ali tujemu kmetu.

4️ Mladi prevzemniki – prihodnost podeželja

Mladi morajo imeti realno možnost prevzeti kmetijo. Poleg finančnih spodbud so ključni ugodni kreditni instrumenti, mentorstvo, stanovanjska podpora in stabilni pogoji za dolgoročno načrtovanje.

5️ Kmetijstvo in turizem – priložnost za Brežice

Brežice imajo močno kmetijsko zaledje in razvit turistični sektor. Gostov imamo dovolj – potrebujemo kakovostno, lokalno ponudbo. Zato bom spodbujal povezovanje kmetij s turizmom ter izobraževanje ponudnikov za razvoj kakovostnih lokalnih produktov, kulinaričnih doživetij in kratkih dobavnih verig, kajti turizem na podeželju, je t.i. butični turizem zahtevnih gostov.

2. GOSPODARSTVO – RAZVOJ, KI OSTANE DOMA

1 Oživitev starih mestnih jeder – nacionalni problem

Prazni lokali in izginjanje obrti niso le brežiški, temveč vseslovenski problem. Zavzemal se bom za državni “mestni paket” podpore obrtnikom in malim podjetnikom (znižanje začetnih stroškov, poenostavljeni postopki, davčne in najemne spodbude), da se življenje vrne v mestna središča.

2 Podjetniški inkubator Brežice – turizem in poklici prihodnosti

Vzpostavitev specializiranega inkubatorja za turizem nove generacije, zelene tehnologije, digitalne rešitve in umetno inteligenco. Mentorstvo, coworking, pomoč pri razpisih in povezava z lokalnim gospodarstvom.

3 Državna sredstva za nove podjetniške in obrtne cone

Pospešitev razvoja con z državnimi sredstvi, tudi iz sredstev OPO (Načrt za okrevanje in odpornost), za infrastrukturo (ceste, energija, optika) ter pripravljena zemljišča za investitorje. Brežice potrebujejo konkurenčne pogoje za nova delovna mesta.

4 Obmejni razvojni paket

Več razpisnega denarja in višja intenzivnost spodbud za obmejna območja. Kot obmejna občina morajo imeti Brežice konkurenčne pogoje, da podjetja ne odhajajo čez mejo.

5 Povezava šolstva in gospodarstva ter ponovna obuditev kadrovskih štipendij

Sistemsko sofinanciranje kadrovskih štipendij s strani države, več vajeništva in praks v lokalnih podjetjih ter usposabljanja za poklice prihodnosti. Cilj je, da mladi dobijo zaposlitev doma in da podjetja dobijo usposobljen kader.

3. TURIZEM – PARADNI KONJ

1 Butični in doživljajski turizem

Brežice so vino, kulinarika, kultura, dediščina in narava. Kot poslanec bom podpiral razvoj vinskega turizma, gastronomije, kulturnih doživetij in interpretacijskih centrov (npr. Vila EnVira) kot nosilcev višje dodane vrednosti. To bom uresničeval z zavzemanjem za vključitev Brežic in Posavja v nacionalne promocijske kampanje Slovenske turistične organizacije, z namensko proračunsko podporo za promocijo vzhodne kohezijske regije, z amandmaji k proračunu ter s pobudami za uravnoteženo regionalno zastopanost v mednarodnih kampanjah in sejemskih nastopih.

2 Turizem v korist domačinov

Turizem mora ustvarjati prihodke za lokalne ponudnike – domačije, vodiče, male hotele, obrtnike in gostince. Zavzemal se bom za ukrepe, ki bodo lokalno hrano, vino in izdelke postavili v ospredje turistične potrošnje ter zagotovili, da rast turizma neposredno koristi lokalni skupnosti.

3 Povezava turizma in kmetijstva

Osnova zelene in trajnostne destinacije so outdoor doživetja, kulturna dediščina in domača hrana. V Brežicah imamo kakovostne proizvode – sistemsko jih moramo vključiti v turistične produkte in jih promovirati kot celovito zgodbo destinacije. Podpiral bom povezovanje ponudnikov in razvoj kolektivnih blagovnih znamk – povezani imamo lahko tudi nacionalno prepoznavnost.

4 Aktivni in celoletni turizem

Podpiram investicije v kolesarske povezave, pohodništvo, vodna doživetja ter nadgradnjo kulturnih vsebin za daljše bivanje gostov. Kot poslanec bom zagovarjal več državnih in evropskih sredstev za projekte, ki podaljšujejo sezono in povečujejo dodano vrednost turizma v Brežicah.

5 Nacionalna promocija vzhodne kohezijske regije

Zavzemal se bom, da država načrtno promocijsko izpostavi vzhodno Slovenijo ter zagotovi namensko proračunsko podporo za njeno mednarodno promocijo. Zahteval bom uravnoteženo promocijo države – da Brežice in Posavje postanejo del osrednje zgodbe slovenskega trajnostnega turizma.