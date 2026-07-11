Mestna promenada Brežice se je začela z izjemnim obiskom in odličnim vzdušjem

Piše: A. A.

Staro mestno jedro Brežic je v sredo, 8. julija, zaživelo v poletnem utripu Mestne promenade Brežice. Odprtje osrednjega poletnega dogodka je privabilo rekordno število obiskovalcev, ki so napolnili mestne ulice, okušali lokalne dobrote in uživali v vsebinsko bogatem večeru.

Prvi večer je bil posvečen lokalnim okusom in domačim ustvarjalcem. V okviru Kuhinje na ulici: Brežice Izbrano so se predstavili lokalni ponudniki, vključeni v kolektivno blagovno znamko Brežice Izbrano, ter obiskovalcem ponudili izvirne jedi, pripravljene z lokalnimi sestavinami. Mestno jedro je bilo polno sproščenih srečanj, pogovorov in poletnega vrveža, ki je napovedal enajst dni raznolikega dogajanja.

Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Robert Petan, ki je skupaj s Klemnom Slakonjo, Anjo Maraž, Tadejo Molan, Zoranom Čalićem, Tomažem Zevnikom, Urošem Polancem ter Tilnom Artačem & The Rafters ogrel občinstvo in ustvaril odlično vzdušje v starem mestnem jedru.

Tudi župan Občine Brežice Ivan Molan je v uvodnem nagovoru poudaril pomen dogodka za mesto, domačine in obiskovalce: »Brežice so postale ena od najbolj prepoznavnih destinacij v Sloveniji in zato je toliko bolj pomembno, da imamo odlične dogodke, kot je Mestna promenada Brežice, dobro gastronomijo in širok nabor aktivnosti v občini. Letošnje poletje bo izjemno živahno in veselo.«

Obeta se več kot 35 raznovrstnih vsebin za vse generacije

Mestna promenada Brežice bo do 18. julija ponudila več kot 35 vsebin za vse generacije. Že v četrtek, 9. julija, se program nadaljuje z doživetjem Brežice Wine Tour, kjer bo za odlično vzdušje poskrbel lokalni turistični vodnik in sommelier, večer pa bo sklenil akustični koncert Žana Vidca v parku pri občini. V petek, 10. julija, bodo mestni utrip dopolnili Ulični tamburaši KUD Oton Župančič Artiče, na osrednji oder pa prihaja Klapa Iskon.

V soboto, 11. julija, bodo na svoj račun prišli tudi najmlajši z mini atletsko olimpijado, v parku pri Občini Brežice bo potekalo doživetje Wine & Paint, osrednji oder pa bo zavzela skupina TABU s koncertom v akustični izvedbi. Nedelja, 12. julija, prinaša Gin & Paint, plesno dogajanje v mestu ter Ples pod zvezdami z bachato in salso. Bogat program se bo nadaljeval tudi v prihodnjem tednu.

Dogajanje tudi v parku pri vodovodnem stolpu

Mestna promenada Brežice tudi letos povezuje več prizorišč. Poleg starega mestnega jedra je pomembna novost prizorišče v parku pri Občini Brežice, v neposredni bližini vodovodnega stolpa, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v akustičnih večerih, vinskih doživetjih in sproščenem poletnem ambientu. Na akustičnih večerih bodo nastopili še Žan Videc, Ulični tamburaši: KUD Oton Župančič Artiče, Tomo & Robi, Ditka, Jules & Dules ter Marolt duo.

Bogat program vse poletje

Po zaključku Mestne promenade Brežice se bo poletni utrip nadaljeval tudi avgusta, ko bo atrij MC Brežice gostil Poletje v parku. Med 7. in 29. avgustom bodo obiskovalce čakali koncerti, stand-up večeri, druženje, ponudba hrane in sproščeno poletno vzdušje pod krošnjami dreves.