Ljubljanski referendum propadel

Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19 odstotkov Ljubljančank in Ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Za uspeh referenduma bi namreč morali pobudniki skladno z zakonom o referendumom in ljudski iniciativi doseči zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bi morala proti odloku glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku iztekla najmanj petina vseh volivcev. To bi ob 227.248 volilnih upravičencih pomenilo okoli 45.500 volivcev.

Po zadnjih podatkih je bilo veljavnih glasovnic 42.916. Od tistih, ki so glasovali, se jih je 93,96 odstotka (40.324 glasov) izreklo proti parkirnemu odloku, 6,04 odstotka (2592 glasov) jih je bilo za.

Občinska volilna komisija bo sicer k preštetim glasovom z današnjega glasovanja in predčasnega glasovanja, ki se ga je med torkom in četrtkom udeležilo približno 4600 volivcev, prištela še glasove po pošti. A ni pričakovati, da bi ti spremenili izid referenduma.

V referendumski kampanji je sicer sodelovalo šest organizatorjev, vsi so se izrekali proti parkirnemu odloku – stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi, socialisti! ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano, ki je bila pobudnik referenduma. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala.

Organizatorji so Ljubljančane in Ljubljančanke lahko nagovarjali do petka opolnoči, nato pa je nastopil referendumski molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah molka. Za dve obvestili se je izkazalo, da ne gre za kršitev, inšpektorat za notranje zadeve pa obravnava eno zadevo, za katero obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka v televizijskem programu, so navedli na ministrstvu.

Referendum o parkirnem odloku je bil sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000.

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok umaknila, so v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajali pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, ker da ni mogoče umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi je namreč odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. Zaradi tega so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o njegovem umiku.

Parkirni odlok je sicer po mnenju pobudnikov referenduma postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. “Ne gre le za referendum o parkiranju, gre za referendum o načinu odločanja v mestu, so v civilni iniciativi poudarili v petek, tik pred začetkom referendumskega molka.

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem po umiku odloka – tega je izglasoval mestni svet 1. junija, potem ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma, kasneje pa na isti seji potrdil izvedbo referenduma – poudaril, da bodo volivci na referendumu glasovali o odloku, ki ne obstaja. Ob tem je dejal, da bodo tako porabili milijon evrov, ki bi jih sicer lahko namenili za otroška igrišča, nova drevesa, klopi in podobno.

“Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno,” je povedal dan po seji mestnega sveta.

Minuli teden je Janković na novinarski konferenci znova poudaril, da referendum zaradi umika odloka ne odloča o ničemer. “Dejstvo je, da ta referendum ne bo odločil o ničemer, odloča o odloku, ki ga ni več,” je dejal. Referenduma se župan tudi ni udeležil.

Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, je sicer pred dobrim mesecem napovedal vnovično kandidaturo za ljubljanskega župana. Poleg njega so do zdaj kandidaturo javno napovedali mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.