(LJUBLJANA) Svetnice Goloba in Jankovića same sebe imenovale v Svete zavodov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je opozorila na tri konkretne primere kršitev nasprotja interesov občinskih svetnic Mestne Občina Ljubljana (MOL), in sicer Ksenije Pišljar (Svoboda), Frančiške Trobec (Lista Zorana Jankoviča) in Marije Dunje Piškur Kosmač (Lista Zorana Jankoviča).

Vse tri so glasovale zase v različnih primerih imenovanj predstavnikov v svete javnih zavodov, kar je ena najbolj tipičnih okoliščin, ki ustvarijo nasprotje interesov.

Komisija je ugotovila, da je Ksenija Pišljar na 20. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 3. februarja 2025, glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v Svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama.

Na isti seji mestnega sveta MOL je zase glasovala tudi Frančiška Trobec, s tem ko je glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v Svet javnega zavoda Festival Ljubljana. Kot predstavnica MOL je bila za članico predlagana v Svet javnega zavoda Festival Ljubljana tudi sama.

Marija Dunja Piškur Kosmač pa je na 21. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 17. marca 2025, glasovala za predlog sklepa o imenovanju predstavnice MOL v Svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič–Rudnik, čeprav je bila v omenjeni Svet javnega zavoda kot članica MOL predlagana sama.

Z opisanim ravnanji so se vse tri svetnice MOL znašle v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa niso ravnale skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje nadrejenega oziroma predstojnika. Zoper vse tri mestne svetnice je Komisija tudi uvedla prekrškovne postopke.

Ustrezno ravnanje uradnih oseb ključno in temeljno pri krepitvi pravne države

Glasovanje zase sodi med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarijo nasprotje interesov, zato bi obravnavane osebe morale vedeti, da so oziroma da bodo s takšnim ravnanjem vzbudile dvom v objektivnost in nepristranskost postopkov imenovanja, posledično pa demokratičnost delovanja lokalne samouprave.

Prepoznavanje okoliščin nasprotja interesov je izredno pomemben preventivni dejavnik, saj lahko nastanek kršitve negativno vpliva ne le na integriteto in ugled posameznikov, temveč tudi na integriteto celotnega organa (v konkretnem primeru občine), pri katerem ta deluje. Posledično se zmanjša zaupanje v delo in ugled celotnega javnega sektorja, prav tako pa je neustrezno obvladovanje okoliščin nasprotja interesov lahko le korak do korupcije, zato je ustrezno ravnanje uradnih oseb ključno in temeljno pri krepitvi pravne države. Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija na spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnih primerih v celoti, skupaj z izjasnitvijo – če je bila ta podana –, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavane osebe zoper njih niso vložile tožbe v upravnem sporu.