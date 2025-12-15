Koncert Big Foot Mama ter obvestilo o spremembi v programu Advent Brežice

Piše: A. A.

Organizator Adventa Brežice obvešča o prilagoditvi in manjši spremembi sredinega programa v starem mestnem jedru Brežic.

Obveščamo vas, da bo sredin program v starem mestnem jedru Brežic potekal po sledečem sporedu:

17:00 Čupakabra: Ledeni sij (cirkuška pravljica na ledu in animacija na ledu)

18:00 Dišeči praznični piškoti (brezplačna ustvarjalna delavnica za otroke, obvezne predhodne prijave: [email protected])

Hvala za razumevanje in lepo vabljeni, da se nam pridružite v praznično okrašenem starem mestnem jedru Brežic.

Staro mestno jedro Brežic je v soboto, 13. decembra, doživelo prvi glasbeni vrhunec letošnjega Adventa v Brežicah. Na prvem koncertu na prostem je nastopila legendarna slovenska rock skupina Big Foot Mama, ki je s svojo energijo, prepoznavnimi hiti in odlično odrsko prezenco poskrbela za nepozaben decembrski večer.

Že pred začetkom prvega večjega koncerta na prostem se je prizorišče ob drsališču napolnilo z obiskovalci vseh generacij. Praznično okrašeno mestno jedro, utrip lučk, vonj po toplih napitkih in lokalnih dobrotah ter pričakovanje glasbenega večera so ustvarili posebno vzdušje, ki je potrdilo, da je odločitev za koncerte na prostem v srcu mesta zadela pravi ton.

Big Foot Mama je s premišljeno izbranim repertoarjem povezala različne generacije poslušalcev. Obiskovalci so prepevali znane uspešnice, se ogrevali ob glasbi in skupaj soustvarjali večer, ki je še dodatno utrdil pomen adventnega dogajanja kot prostora srečevanja in skupnih doživetij.

Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar je ob tem poudarila, da je bil koncert pomemben mejnik letošnjega adventa: »Prvi koncert na prostem je pokazal, da Brežice zmorejo ustvariti kakovostno in hkrati prijetno glasbeno doživetje tudi v zimskem času. Veseli nas izjemen odziv obiskovalcev in pozitivna energija, ki se je razširila po celotnem mestnem jedru.«

Koncert Big Foot Mama je prvi v nizu glasbenih dogodkov, ki bodo ob koncih tedna zaznamovali praznični december v Brežicah. V nadaljevanju adventa sledijo še koncerti drugih priznanih glasbenih izvajalcev, ustvarjalne delavnice, animacije za otroke ter družinska in kulturna doživetja, ki skupaj gradijo zgodbo prvega celomesečnega adventa v mestu.

Advent v Brežicah 2025 poteka v organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s podporo Občine Brežice in v sodelovanju številnih partnerjev ter lokalnih ponudnikov. Dogajanje v starem mestnem jedru bo trajalo vse do začetka januarja in že zdaj potrjuje, da ima advent v Brežicah potencial postati pomemben del praznične identitete mesta.

Spored koncertov na prostem v nadaljevanju Adventa v Brežicah.

petek, 19. december, 19.00, Oto Pestner & Uroš Perić (Glasbena gostja: Saša Lešnjek)

sobota, 20. december, 19.00, Funk Parker

petek, 26. december, 17.00, Trkaj & Adam Velić: Zimski Repki

sreda, 31. december, 11.00 – Otroško novo leto in prihod Dedka Mraza

sreda, 31. december, 22.00, Silvestrovanje s Firbci