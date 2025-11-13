Kočevci po napadu Romov vladi sporočili: Zahtevamo spremembe!

Piše: Moja Dolenjska

Po napadu dveh Romov na dijaka 1. letnik Gimnazije in srednje šole Kočevje so se sinoči predstavniki sveta šole v Kočevju sestali z odgovornimi za reševanje romskih vprašanj. Po skoraj štiriurnem posvetu so sporočili, da je bilo dovolj in da želijo spremembe. Župan Gregor Košir je pozval tudi k nadaljevanju ukrepov za reševanje romskih vprašanjih, vključno s predlaganim Šutarjevim zakonom.

Kot je po za javnost zaprtem posvetu povedal predsednik sveta Gimnazije in srednje šole Kočevje Damjan Lazarja, je njihovo glavno sporočilo posveta odgovornim, med katerimi so bili predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje, policije in centra za socialno delo, da je Kočevje nevarno mesto, da je ljudi strah hoditi po ulicah in da zato pričakujejo, da bo poskrbljeno za varnost.

Takšno je po Lazarjevih besedah tudi sporočilo odgovorni državni politiki v Ljubljani. S posvetom, ki je bil zaprt za javnost, je sicer zadovoljen, saj so med drugim dobili zagotovilo, da jih slišijo in da jih bodo slišali tudi naprej.

Podobno je posvet ocenil kočevski župan Košir. Temu se zdi pomembno, da se je na državni ravni začelo sprejemati določene rešitve, četudi še niso povsem dodelane. “Desetletja namreč ni bilo nobenih konkretnih rešitev, zato smo danes tam, kjer smo,” je dejal.

Opozoril je, da se ljudje v Kočevju in še marsikje drugje ne počutijo varne, “zato je preprosto treba nekaj narediti”. “Ukrepi so na mizi in želimo, da se sprejmejo ter nato nadgrajujejo z izkušnjami s terena” je povedal.

Sam sicer ocenjuje, da se največ kriminala v Kočevju dogaja zato, ker “nekdo domneva, da se mu ne more nič zgoditi”. “Ravno ta napuh, ta bahavost je razlog za delikte, do katerih prihaja. Zato je treba nasilništvu in kriminalu postaviti meje, ki bodo hkrati veljale za vse enako,” je dejal.

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je povedala, da so jih predstavniki šole seznanili, da je šolski prostor v Kočevju predvsem po zaslugi vsakodnevnih aktivnostih, ki jih izvajajo v ta namen, še varen, manj varne pa da so poti v šolo. Pri tem je naloga vseh ustanov, da opravijo svoje delo, ministrstvo pa bo nudilo vso potrebno podporo šolam, je dejala.

Posveta se je udeležil tudi romski svetnik v kočevskem občinskem svetu Marjan Hudorovič, ki je razpravo ocenil kot dobrodošlo in konstruktivno. “Če hočemo stvari urejati, se moramo namreč o njih pogovarjati,” je dejal.