Kdaj bo v Novem mestu zgrajena zahodna obvoznica?

Piše: Moja Dolenjska

Za gradnjo tretje razvojne osi od avtoceste Novo mesto vzhod do Osredka, ki istočasno pomeni tudi gradnjo novomeške vzhodne obvoznice, je že jasno, da je ta v času zdajšnje vladne koalicije premaknjena v nedoločen čas. To ni povezano le z delom novomeške civilne iniciative, pač pa predvsem z zavezami koalicijskih strank aprila 2022 pred Glasom ljudstva pod vodstvom Jaše Jenulla, da gradnje infrastrukture v času njihove vlade ne bo. Gradnja tretje razvojne osi je v domeni Družbe za avtoceste RS (Dars).

Za Novo mesto in del Dolenjske pa je zelo pomembna tudi gradnja zahodne obvozne ceste, bolj znane kot zahodna obvoznica. Ta je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo (Drsi), ki spada pod okrilje ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi zdaj Alenka Bratušek. Gre torej za državni projekt.

Kakšna je časovnica za gradnjo zahodno obvoznico? Ni je.

V uredništvu smo preverili, kako potekajo dela, kakšni so načrti in kakšna je časovnica, kdaj bomo torej lahko zapeljali po tej obvoznici? Iz direkcije smo prejeli odgovor, skoraj identičen tistemu iz oktobra 2023 in kaže, da se stvari tudi pri tem ne premikajo. Odgovorili so, da so “trenutno” v teku aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za 1. fazo od priključka Brezje do priključka Regrške Košenice. Ta zajema slabih pet kilometrov ceste, vključno z mostom preko reke Krke. Rok za izvedbo recenzije in revizije pa je predviden konec leta 2025.

Po skoraj dveh letih (od oktobra 2023) so zdaj dodali le predviden rok za izvedbo recenzije in revizije (do konca leta 2025). Zapisali so še, da je “v pripravi tudi projektna naloga za izdelavo DGD (gradbenega dovoljenja) in PZI projektne dokumentacije za preostali del ceste v okviru 1. faze zahodne obvoznice v Novem mestu (vključno z obema priključkoma Brezje in Regrške Košenice). Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega naročila za izbor projektanta za projektiranje 1. faze je predvidena do konca leta 2025.”

“Priprava razpisne dokumentacije za projektiranje za 2. fazo (od priključka Novo mesto zahod do priključka Brezje) in 3. fazo (od priključka Regrške Košenice do razcepa Poganci) zahodne obvoznice Novega mesta bo sledila po izdelani in recenzirani projektni dokumentaciji za 1. fazo.”

Zahodna obvoznica je sicer razdeljena v tri faze:

zajema priključek od Brezij do Regrških Košenic. faza je od priključka Novo mesto zahod do priključka Brezje. faza je od priključka Regrške Košenice do razcepa Poganci.

Kdaj lahko vsi skupaj pričakujemo začetek gradnje, kakšna je časovnica, v direkciji niso odgovorili.

Pod Bratuškovo vse stoji

Ugotovimo lahko, da se je pod vlado Roberta Goloba za Dolenjsko in Belo krajino na infrastukturnem področju vse ustavilo. Enako velja tudi za Kočevsko-ribniško območje (povezano s 3a razvojno osjo).

Spomnimo. 16. oktobra 2017 sta takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič (SMC) in novomeški župan Gregor Macedoni podpisala protokol za izgradnjo zahodne novomeške obvoznice. Gašperšič je povedal: “Dokumentacija mora biti pripravljena do leta 2020.” Leta 2025 dokumentacije še vedno ni!

Mimogrede. 3. razvojna os (od Mačkovca do Osredka) bi morala biti zaključena do leta 2022. Cesta od Osredka, Pogancev do Malin pa leta 2024.

Nastavki so bili vzpostavljeni že leta 2012. Bila so zagotovljena že tudi sredstva iz EU, ki so bila nato preusmerjena drugam.

Po SMC in Gašperšiču je prišla Alenka Bratušek, ki je vse projekte za izgradnjo 3. razvojne osi postavila na hladno. Najprej vlada pod vodstvom Marjana Šarca, katere del je bila tudi Bratuškova, zdaj še vlada Roberta Goloba, katere del je prav tako Bratuškova. Bilo pa bi krivično, če bi za vse okrivili le njo. Je le izvajalka. Tako Šarca kot Goloba vodi namreč njun šef, Zoran Janković. Dodajmo, da so se stvari v prejšnji Janševi vladi (2020 in 2021) začele spet vzpostavljati, vendar je bil to prekratek čas.