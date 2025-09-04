(DOLENJSKE TOPLICE) Pregrešno drag most še vedno ozek in brez ustreznega dovoljenja

Piše: Moja Dolenjska

Na mostu čez Sušico v Dolenjskih Toplicah so bila dela izvedena “kot vzdrževalna dela v javno korist”, zato uporabno uporabno dovoljenje ni potrebno, so nam včeraj pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Izgovor na vzdrževalna dela je sicer bolj za lase privlečen, saj vsi, ki smo spremljali to gradnjo, vemo, da so stari most porušili in na istem mestu zgradili novega.

Dodali so še, da bo po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca gradbenih del opravljen komisijski pregled, na podlagi katerega bo ob potrditvi ustreznosti oziroma po odpravi morebitnih pomanjkljivosti izdano dovoljenje za neomejeno uporabo.

To pomeni, da nov most čez Sušico v središču Dolenjskih Toplic še vedno nima potrebnih dovoljenj, na drugi strani pa je razvidno, da je direkcija izvajalcu, to je CGP Novo mesto, doslej plačala zgolj 60 odstotkov vrednosti, ki je sicer izredno visoka. Na direkciji oz. ministrstvu pa glede tega niso imeli nobenih pripomb, tudi glede časovnega trajanja gradnje ne.

Most čez Sušico, dolg naj bi bil 18 metrov, so odprli v petek, 29. avgusta, ob 13. uri. Čeprav so še zjutraj napovedovali, da se bo otvoritve udeležila Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, se to ni zgodilo. V Dolenjske Toplice je prispel zgolj Andrej Rajh, državni sekretar na ministrstvu in nekdanji poslanec Stranke Alenke Bratušek. Zakaj v Dolenjske Toplice ni bilo Bratuškove, niso pojasnili. Prav tako na vladnih straneh ni možno zaslediti novice in fotografij s tega odprtja mostu (Novice), na občinski strani pa tudi ne.

Morda pa je razlog za to prav v tem, da most še vedno nima ustreznega dovoljenja za uporabo in tudi dela niso plačana.

STA, kjer so se 29. avgusta udeležili odprtja, je poročala, da je bila 1,15 milijona evrov vredna prenova mostu potrebna zaradi njegove dotrajanosti in predvsem varnosti. Prejšnji most je bil namreč zgrajen leta 1952, hkrati je bil zelo ozek, kar je onemogočalo varen promet.

Novi most je sicer še vedno ozek (enake širine), ima pa širša pločnika. Zamenjana je bila tudi ograja.

Občina pa je v povabilu na odprtje zapisala: “Rekonstrukcija je zajemala izvedbo nove prekladne konstrukcije z razširitvijo za izvedbo pločnikov in sanacijo obstoječe podporne konstrukcije mostu ter ureditev odvodnjavanja in struge Sušice.” (vir)

Direkcija RS za infrastrukturo, ki spada pod okrilje ministrstva za infrastrukturo, je javno naročilo za rekonstrukcijo mostu čez Sušico v Dolenjskih Toplicah na Portalu javnih naročil objavila 28. marca 2024 (številka JN001991/2024-SL1). Prejeli so samo eno ponudbo, od CGP Novo mesto. Dela so oddali za vrednost 1,149 milijona evrov. Za toliko je bila 3. julija 2024 podpisana tudi pogodba, rok za izvedbo del je bil 10. april 2025 (devet mesecev). K pogodbi so nato sklenili tri anekse, kjer pa zneska niso spreminjali. Rajh je ob obisku Dolenjskih Toplic povedal, da so se dela zavlekla zaradi neugodnih vremenskih razmer v začetku leta in naknadne prilagoditve projekta. Razlogov za to torej ni mogoče pripisati izvajalcu, to je CGP.

Nadalje je Direkcija doslej CGP Novo mesto plačala zgolj 643,9 tisoč evrov, to je 55,99 odstotka pogodbenega zneska v višini 1,149 milijona evrov, je razvidno iz pregleda pogodb na Portalu javnih naročil ( Portal javnih naročil). Slednje je tudi v nasprotju s sklenjeno pogodbo, kjer je način plačevanja opravljenih del določen v 10. členu, in sicer 30 dni po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kje se zapleta, zaenkrat ni jasno, saj vsi molčijo, rekonstrukcije pa kot da ni bilo.

Jasno pa je, da je odgovornost za vse, kar se dogaja okrog tega mostu, na vladi.

Odgovor Direkcije RS za infrastrukturo: