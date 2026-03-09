(CELJE) Kako daleč, visoko, nizko letijo? Za Janjo Sluga delajo reklamo kar v zraku

Piše: Vančo K. Tegov

Sobota, podobna vsaki drugi v času volilne kampanje za poslance v DZ RS. Stojnice, ljudje vseh političnih vetrov, strank, list – skupnih ali kako drugače.

Čas je, da se pokaže, prepriča, dokaže, kako, kdo in na kakšen način se pride v DZ – seveda s pomočjo argumentov. Nikakor pa ne s strašenjem ljudi. Nekdo, točneje, Janja Sluga, poslanka aktualnega sklica, rojena Trboveljčanka, ki živi v občini Laško in predstavlja Celje (knežje mesto) v hramu demokracije, ki pa je po njenem večkratnem prizadevanju postal tudi »sram« demokracije, je naročila jadralno letalo, bicikel ali tricikel. Ta je predvsem glasno in strašljivo nizko letel nad centrom Celja, natančneje nad Stanetovo ulico, kjer je imela istočasno svojo druščino oglašeno na transparentu.

Marsikdo spodaj je pogledal gor in videl, da izvaja prevale, lupinge – zelo nizko, namensko. Pod radarjem spodobnosti in varnosti. Da pokaže moč (ali nemoč) drugačnega načina prepričevanja oziroma zastraševanja. V bližini, nekaj metrov stran od »navdušenih«, so se šepetali: tale jo ima pod kapo (ledratno)… Kakorkoli že – način ni vzbudil navdušenja, kvečjemu strah pred nečim hujšim.

Kasneje sem zasledil objavo neke gospe: v Laškem, kjer ta »zračni biciklist« oz. Matjaž Sluga živi, je to očitno pogosta nespodobna praksa – leti tako nizko, da nekaterim gleda kar v spalnico, kot je zapisala. Drugače naj bi vozil šolarje s kombijem … ali pa tudi pri tem opravilu dela podobne akrobacije, tega nismo izvedeli.