Advent Brežice se bliža vrhuncu – vabljeni na silvestrovanje pod prazničnimi lučmi

Piše: C. R.

Prvi celomesečni advent v starem mestnem jedru Brežic se bliža vrhuncu in organizatorji že zdaj z zadovoljstvom ugotavljajo, da je decembrsko dogajanje preseglo pričakovanja. Mestno jedro, kjer poleti tradicionalno zaživi Mestna promenada, je letos prvič tudi pozimi postalo prostor srečevanja, doživetij in prazničnega utripa.

Od odprtja drsališča in prazničnega sejma v začetku decembra se je v starem mestnem jedru Brežic zvrstilo več deset dogodkov, ki so v mesto vsak dan privabljali številne obiskovalce, tako domačine kot tudi goste iz širše regije in turiste. Posebej ob koncih tedna je bilo čutiti živahno vzdušje, polno otroškega smeha, glasbe in prijetnih srečanj ob stojnicah.

Osrednje prizorišče adventa Brežice predstavlja drsališče v središču mesta, ki se je hitro uveljavilo kot priljubljena točka za družine, šolske skupine in večerne obiskovalce. Vsakodnevno drsanje so dopolnjevale animacije na ledu, tematski drsalni popoldnevi in manjši nastopi, ki so ustvarili občutek prave zimske pravljice.

Praznični sejem ob drsališču je združil lokalne ponudnike, rokodelce in gostince, ki so s svojo ponudbo poskrbeli za domače in pristno vzdušje. Vsak dan pa so na bližnjih stojnicah ob drsališču na voljo tudi topli napitki in praznične jedi iz lokalnih sestavin, ki so med obiskovalci zelo dobro sprejeti.

Koncerti, delavnice in decembrski vrhunci

V preteklih tednih so se zvrstili tudi številni glasbeni in kulturni dogodki. Med vrhunci so bili koncerti na prostem skupin Big Foot Mama, Funk Parker in Rok’n’Band, ter nastopi Ota Pestnerja in Uroša Perića ter Trkaja in Adama Velića, ki so v večernih urah napolnili prizorišče in ustvarili pravo praznično energijo. Ves mesec so potekale tudi številne ustvarjalne delavnice za otroke in družine.

Zaključek leta v znamenju skupnega praznovanja

Praznični december se bo zaključil z otroškim novim letom, kjer bodo najmlajši novo leto pričakali že dopoldne, ter s silvestrovanjem na prostem, ko se bodo Brežice od starega leta poslovile v veselih ritmih glasbene skupine Firbci.

Drsališče bo v starem mestnem jedru obratovalo še do 4. januarja, zato bo zimski utrip mesta segal tudi v prve dni novega leta.

Vodja enote za podjetništvo in turizem na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Anja Avšič zadovoljno poudarja, da so odzivi obiskovalcev zelo spodbudni: »Advent v Brežicah je do danes presegel naša pričakovanja. Že od odprtja drsališča in prazničnega sejma beležimo lepo obiskanost, predvsem pa izjemno pozitivne odzive. Staro mestno jedro je v decembru zaživelo na povsem nov način, in sicer kot prostor srečevanja, druženja in prazničnega doživetja za vse generacije. Veseli nas, da so obiskovalci prepoznali poudarek na lokalnem in da se v mestu ustvarja vzdušje, ki si ga želimo ohraniti tudi v prihodnje.«

Advent v Brežicah 2025 je rezultat sodelovanja ZPTM Brežice z Občino Brežice, Zavodom za šport Brežice, Komunalo Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Posavskim muzejem Brežice ter poteka tudi s podporo sponzorjev HESS, Terme Čatež, Merkur in KOP Brežice.

Nekaj utrinkov letošnjega adventa si lahko ogledate v spodnji foto galeriji