Umrl arhitekt, ki je med drugim tudi izdelal načrte za novo cerkev v Zadobrovi, zaradi česar ga je klical Maček Matija …

Piše: G. B.

Umrl je prof. dr. Jože Kušar, arhitekt in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani, je včeraj poročal časopis Delo.

»Njegovo življenje je bilo neločljivo povezano z visokošolskim izobraževanjem arhitektov ter izdelavo statičnih načrtov mnogih tovarniških hal, cerkva in župnišč,« so sporočili s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Jože Kušar se je rodil 26. februarja 1940 v Ljubljani v obrtniški družini mizarja in tudi sam se je najprej izobraževal na tem področju. Nato pa je začel s študijem arhitekture na tedanji Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1965. Leta 1975 je začel predavati na Fakulteti za arhitekturo. Leta 1980 je magistriral in sedem let kasneje doktoriral. Predaval je četrt stoletja, znanstveno delo pa je posvetil raziskovanju dimenzioniranja lesenih gradbenih elementov in širše konstrukcijam, statiki ter leseni gradnji. Med njegovimi glavnimi deli so raziskave o industrializaciji gradnje in prenovi kulturne dediščine ter univerzitetni učbenik za predmet Konstruiranje in dimenzioniranje.

Leta 1991 je postal prorektor Univerze v Ljubljani. Sodeloval je tudi pri projektih, kot sta bila sanacija Knafljeve ustanove na Dunaju in ponovno vključevanje Teološke fakultete v sestav Univerze v Ljubljani. Leta 1994 je tudi kandidiral za župana Ljubljane. Nekaj let je tudi vodil upravni odbor Prešernovega sklada.

Upokojil se je leta 2012.

Pred davnimi leti je Kušar v intervjuju za revijo Ognjišče pojasnil, kako je v začetku osemdesetih naredil načrt za izgradnjo župnijskega doma in cerkve v Zadobrovi. Slednja je leta 1980 dobila svojo župnijo, prvi župnik je postal Jože Milčinovič, dotedanji kaplan župnije Ljubljana Polje, s katerim smo pred leti že objavili intervju (sedaj je župnik na Mirni, v preteklosti pa na Jesenicah in v Kočevski Reki). Ob ustanovitvi župnije je bil blagoslovljen tudi temeljni kamen za nov pastoralni center. Prostore je po dokončani izgradnji leta 1982 blagoslovil ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar. Prav slednjemu pa naj bi Kušar konec sedemdesetih let še v Švici izročil pismo ljubljanskega pomožnega škofa Stanislava Leniča, naj se vrne v Slovenijo.

Je pa Kušarja v zvezi z gradnjo cerkve takrat klical tudi visok politični funkcionar Ivan Maček Matija, sicer domačin iz Zadobrove, in na veliko presenečenje dovolil gradnjo. S Kušarjevo družino – Jožetov oče je bil znan mizar – se je Maček namreč osebno poznal.

Pred leti pa smo že objavili zgodbo o tem, da se je tovariš Matija po pričevanju nekaterih virov pred smrtjo spovedal: