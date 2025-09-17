Sto let Oražnovega doma: predstavitev knjige Oražnovci ob stoletnici vselitve

Piše: C. R.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL MF) je včeraj potekala predstavitev knjige Oražnovci ob stoletnici vselitve, ki je izšla pri založbi Beletrina. Dogodek je obeležil 100. obletnico vselitve Oražnovega dijaškega doma na Wolfovi ulici, ki že od leta 1925 nudi brezplačno bivanje študentom medicine in dentalne medicine.

Oražnov dijaški dom (ODD) je doslej nudil brezplačno bivanje več kot 1.300 študentom in dijakom. Njegov obstoj temelji na oporoki zdravnika dr. Ivana Oražna (1869–1921), ki je vse svoje premoženje zapustil ljubljanski univerzi – ena največjih donacij v zgodovini Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Igor Švab, dekan UL MF, je ob tem dejal: »Oražnov dom je eden pomembnih simbolov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in pomemben del njene identitete. V njem so bivale generacije študentov, ki so tu poleg medicinske stroke spoznavale tudi etične vrednote našega poklica ter spletle trajna prijateljstva. Zato Oražnov dom še danes predstavlja dragoceno vez s tradicijo in navdih za odgovorno in predano delo v medicini.«

Knjiga Oražnovci: Utrinki iz življenja v Oražnovih domovih, ki sta jo leta 2009 uredila Jure Klanjšček in doc. dr. Luka Roškar, je navdihnila izdajo knjige Oražnovci ob stoletnici vselitve. Slednja združuje pričevanja stanovalcev iz različnih obdobij, predstavil pa jo je njen urednik in nekdanji predsednik kuratorija ODD, prof. dr. Stane Repše. »Knjigo “Mi Oražnovci” smo obljubili že na našem prvem srečanju Oražnovcev vseh generacij v Kostanjevici, oktobra 1998. Kljub vsakoletnim pozivom v reviji ISIS in objavljanju posameznih prispevkov, so se ti nabirali le počasi. S pomočjo sedanjih Oražnovcev pa je ob 100-letnici vselitve prvih študentov medicine v ODD na Wolfovi le izšla knjiga, ki je danes pred vami. Stoletnica je pravi čas in naj se knjiga dobro bere. Naj spomin na dr. Ivana Oražna živi naprej in naj bo ODD “valilnica” dobrih zdravnikov splošne in dentalne medicine,« je poudaril ob predstavitvi.

Pomemben vidik današnjega delovanja doma je izpostavil tudi prof. dr. Miroslav Petrovec, kurator Oražnovega doma in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo UL MF: »Dejanje oporoke dr. Ivana Oražna predstavlja zares najlepši primer v zgodovini slovenske medicine. Dr. Oražen je svojemu poklicu izkazal največje spoštovanje, ne samo s svojim strokovnim in družbenim delom, ampak dobesedno z vsem svojim imetjem. Njegova oporoka je pri nas nepresežen izraz humanosti, socialne skrbi in pravičnosti, ki je sam med svojim izobraževanjem ni bil deležen. Zato je naša skupna zaveza, da njegovo poslednjo voljo spoštljivo negujemo in ohranjamo tudi za naslednje rodove zdravnic in zdravnikov.«

Izjavo je pred dogodkom podala tudi dr. Nada Piščanec Senica, Oražnovka v petdesetih letih in upokojena pediatrinja, ki je dejala: »Inštitucija Oražnov dom je bila za naš narod, zato bodimo ponosni nanj, kot smo na naše vrhunske športnike, strokovnjake in umetnike. Osveščajmo javnost, kaj premoremo in jo čuvajmo še na mnoga leta.«

Pogovor je povezoval Marcel Primožič, predstavnik mlajše generacije Oražnovcev, ki je dodal: »Oražnov dijaški dom stoji v središču Ljubljane, a le redki vedo zanj. Zaradi doktorja Ivana Oražna je na Wolfovi ulici že 100 let omogočeno brezplačno bivanje študentom medicine in dentalne medicine iz manj finančno privilegiranih družin, kar je v slovenskem prostoru unikum. V knjigi ob 100 letnici so na enem mestu zbrane zgodbe bivših prebivalcev doma in opisano življenje ter delo doktorja Ivana Oražna.«

Dogodek je zaznamoval tudi citat iz spremne besede knjige, ki jo je zapisal prof. dr. Stane Repše: »Naj ne zamre spomin na dobrotnika dr. Ivana Oražna in na njegovo izjemno gesto! Naj dr. Ivan Oražen med Slovenci uživa ugled, ki si ga zasluži! Naj domova gostita dobre študentke in študente, ki bodo koristili ljudem, ko jih bodo potrebovali!«

Dr. Ivan Oražen je bil zdravnik, sokolski starosta in prvi minister za zdravje za Slovenijo in Istro. Njegova odločitev, da svoje premoženje nameni izobraževanju mladih, ga uvršča med največje dobrotnike slovenskega naroda. Njegova zapuščina ostaja živa skozi generacije študentov, ki jim je omogočil pogoje za študij in osebni razvoj.