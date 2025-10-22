Občina Vrhnika po žaljivem govoru kulturnice prekinila financiranje Cankarjeve nagrade

Piše: I. K.

Slovenski skrajno levi umetniki mislijo, da imajo sveto pravico sifoniranja davkoplačevalskega denarja, pri tem pa se jim zdi povsem v redu, da poleg tega še kritizirajo državo, da jih ne financira še bolj. Malo kateri politik si upa kar koli povedati proti temu, saj gre za izredno močan lobi znotraj ljubljanskih političnih krogov, ki korenini v bivši komunistični državi. Eden redkih pogumnih politikov, ki se je jasno izrazil proti takemu prostaškemu odnosu kulturnikov, je bil vrhniški župan Daniel Cukjati, ki je po žaljivem govoru ene od prejemnic Cankarjeve nagrade svojo občino ukinil kot podpornico Cankarjeve nagrade.

Ministrica za kulturo je v izjavi zapisala, da je globoko razočarana nad umikom Občine Vrhnika kot podpornice Cankarjeve nagrade. Umik občine iz sofinanciranja nagrade je po njenih besedah politična odločitev, vezana na govor letošnje častne govornice, pisateljice in Cankarjeve nagrajenke iz leta 2023, Mojce Kumerdej. Ta je – bolj v maniri skrajno leve političarke kot pa kulturnice – v svojem govoru je napadala stranko SDS in referendumsko kampanjo proti privilegiranim pokojninam za kulturnike. Kumerdejeva to, da želi del politike omejiti davkoplačevalsko financiranje kulturnikov, vidi kot “zasmehovanje in zaničevanje”.

Ker je podžupan občine Vrhnika Mirko Antolović med govorom na podelitvi nagrad maja 2025 odkorakal iz dvorane, Asta Vrečko to potezo razume kot “discipliniranje kritičnih glasov in maščevanje pisateljem in pisateljicam”. Če politiki v imenu tistih, ki so jih izvolili, ne sprejemajo politikantskega odnosa kulturnikov in njihove absolutne politične pristranskosti, hkrati pa sramotnega “klošarjenja” za javnimi sredstvi, to ministrica za kulturo vidi celo kot “ogrožanje svobode govora umetnikov in kulturnikov”! Se pravi, če kulturnikom ne plačujemo njihove posvečene socialistične mezde, medtem ko nas oni v zameno žalijo, se to po mnenju skrajno leve ministrice že šteje kot zatiranje svobode govora.

“Da lahko Cankarjeva nagrada, ki so jo soustanovili ZRC SAZU, SAZU, Slovenski center PEN in Univerza v Ljubljani, izgubi sofinanciranje občine, ker govor na podelitvi ni povšeči občinskim veljakom, je nezaslišano. V Sloveniji ne smemo pristati na tovrstno zastraševalno politiko, že v prejšnjem mandatu smo jasno videli, da stranka SDS in desnica kulturo predvsem izrabljata za instrumentalizacijo, vsaka drugačna mnenja in kritični glasovi pa so odveč. Žal ima lahko tudi finančno discipliniranje enake posledice kot neposredna cenzura,” pravi ministrica.

Tudi v Društvu slovenskih pisateljev, ki so ga že davno prevzeli skrajni levičarji blizu bivšemu socialističnemu režimu, so odločitev Občine Vrhnika “najostreje” obsodili in dejali, da gre za “nezaslišan ukrep kaznovanja svobodnega izražanja misli, besede in stališč, za netoleranten in sovražen odnos do drugače mislečih” in celo kot “zastrahovanje”.

Logika ministrice in kulturnikov je popolnoma sprevržena. Po njenem je občina obvezana sofinancirati Cankarjevo nagrado, če se župan – v imenu svojih volivcev, ki so ga izvolili – odloči drugače, pa to razume kot ZASTRAHOVANJE! Takšna retorika seveda ni nova. Vsakič, ko je prejšnja vlada želela korigirati katerega od nezaslišanih privilegijev skrajno leve kulturniške elite, so se pojavili očitki, da gre za poskus “utišanja” kritičnih glasov, kot da bi v tem primeru bili kritični glasovi povsem odvisni od tega, da jih financirajo davkoplačevalci. To sprevrženo logiko so nato v javnosti skozi okno spravili levičarski mediji.

Kaj pravi občina?

V časniku Delo so se v zvezi s prenehanjem sodelovanja s Cankarjevo nagrado obrnili na kabinet župana občine Vrhnika Daniela Cukjatija, kjer so zapisali, da je bila občina Vrhnika podpornica Cankarjeve nagrade od leta 2019, letos je občina podprla Cankarjevo nagrado v vrednosti 8000 evrov in z omogočanjem prostora za izvedbo prireditve v Cankarjevem domu na Vrhniki, a so kot podporniki nagrade od organizatorja prireditve pričakovali več, saj smo spremljali slabo obiskanost dogodka, scenarij dogodka se ni veliko spreminjal in medijsko poročanje je bilo slabo. Občina Vrhnika meni tudi, da politični govori slavnostnih govornikov na kulturni prireditvi, kot je Cankarjeva nagrada, ne smejo imeti prostora.

Občina ima seveda popolnoma prav. Mojca Kumerdej je v tipični maniri slovenske postkomunistične skrajno leve elite v le nekaj stavkih odkljukala vse enovrstičnice, ki jih ponavljajo že desetletja: “Veseli me, da živim v državi, kjer to lahko izrekam, a me obenem zelo skrbi. Nocoj slavimo literaturo na izteku pomladi, ko sta bili umetnost in kultura omalovaževani kot nikdar doslej v slovenski zgodovini. Prav tisti, ki skušajo revidirati zmago nad nacizmom in fašizmom in zanikujejo genocid v Gazi, to pomlad nad umetniki izvajajo pogrom in jih sramotijo z besedami – družbeni privilegiranci, priskledniki, paraziti.”

Gre za jasno politično opredelitev, ki žali čustva vseh Vrhničanov, ki morajo prisilno sofinancirati prireditev. Morajo Vrhničani na prireditvi, ki jo financirajo, res poslušati žaljenja prohamasovskih skrajnih levičarjev, ki sovražijo davkoplačevalce in jim zamerijo, da so rekli NE novim poskusom sifoniranja denarja iz zasebnih žepov v žepe kulturniške elite? Županu in njegovi ekipi lahko le čestitamo.