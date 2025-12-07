(MISEL ZA 2. ADVENTNO NEDELJO) Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo

Piše: G. B.

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12)

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«

Adventni čas je zanimiv prav zato, ker je tako večplasten. Na eni strani je naša pozornost usmerjena k praznovanju božiča, na drugi strani pa k poslednjemu Kristusovemu prihodu v slavi, torej ob koncu časov. Toda ta čas je dejansko posvečen tudi temu, da premislimo, kako Jezus prihaja v naše življenje. V življenje vsakega od nas lahko vstopi, če smo pripravljeni obrniti svojo miselnost, svoje srce. O tem spreobrnjenju govori sv. Janez Krstnik, ki je dejansko zelo pomembna figura v adventnem času. In tudi Jezus ponovi ta vzklik k spreobrnjenju, ko je oznanjal božje kraljestvo in pozival k spreobrnjenju.

Janezova vloga se izkaže že v času pričakovanja Jezusovega rojstva. Onemeli oče Zaharija je, ko je dal sinu ime in je spet spregovoril, v slavospevu dejal, da bo po Janezu ljudstvo spoznalo Odrešenika. Janez nastopi kot poslednji prerok stare zaveze. Mnogi v njem vidijo celo novega Elija in verjamejo, da se je Elija vrnil. Ta primerjava je na mestu že zaradi Janezove velike gorečnosti. Na drugi strani pa je Janez tudi poosebljal citirani Izaijev izrek: Pripravite pot Gospodu.

Kot mlad je šel za mnogo časa v puščavo in se tam pripravljal na poslanstvo. Ko je začel oznanjati, je bila njegova govorica takšna, da je pretresla srca. Ob njem je bilo nemogoče ostati ravnodušen, tako velika je bila v njem moč Svetega Duha. Začel je vabiti k spreobrnjenju tudi tako, da so se ljudje dali v Jordanu krstiti. To ni bilo samo preprosto očiščevanje, ampak tudi potopitev v znamenje, da želijo biti novi ljudje, povsem prerojeni. Toda vsi poslušalci vendarle niso bili pripravljeni na to dejanje spreobrnjenja. Pripadniki tedanje verske elite, tako saduceji kot farizeji, so bili v sebi prepričani, da so pravični in ne potrebujejo spreobrnjenja. In prav njih je Janez najbolj trdo prijel. Ne morejo se sklicevati na Abrahama, kajti samo po sebi to nič ne pomeni. Če namreč ne obrodijo sadov, potem so obsojeni na propad. Tudi Jezus je kasneje opozarjal prav na to. In Janez je tu Jezusov predhodnik. Pripravlja pot Mesiji. To je bilo v času tik pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Ta téma se bo tako nadaljevala po božičnem času na nedeljo Jezusovega krsta.

Janez je tako svetniška in preroška figura adventnega časa. Ta odlomek je vzet torej iz časa tik pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Spodbuja nas, da bi premislili o tem, koliko je naše mišljenje res obrnjeno k Bogu. Kakšni so naši sadovi? Jezus prihaja krščevat z ognjem, prišel je, da bi vrgel ogenj na zemljo. Toda najprej je to krščevanje s Svetim Duhom. Človek se ob krstu tu nekako potopi v Svetega Duha, ki deluje kot ogenj: požge tisto slabo, pleve, ves balast. Ogenj je potreben, da se denimo prečisti žlahtna kovina. Ob smrti in vstajenju poslednji dan bomo torej vstali očiščeni v tem ognju. Zato je čas, da že zdaj obrnemo pogled k Jezusu in ga povabimo v svoje življenje.

