Ministrstvo za kulturo zamrznilo izplačila nevladnikom, Asti Vrečko se je čisto utrgalo

Piše: e-maribor

Metanje denarja skozi okno je dovolj. Še posebej na ministrstvu za kulturo. Ta je v ponedeljek prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa ne sprejema novih zahtevkov za izplačila. Po domače nevladniki ne bodo dobili denarja do jeseni.

Gre za ukrep, ki po navedbah kulturnega ministrstva izhaja iz velikega primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu ministrstva za kulturo za leto 2026. Zaradi nastalih razmer naj bi bilo treba poseči tudi v že sklenjene pogodbe z izvajalci kulturnih programov in projektov.

Na ministrstvu poudarjajo, da bodo zmanjšanja izvedena skladno z razpisnimi in pogodbenimi določili, vendar pa je med prejemniki sredstev odločitev povzročila precejšnjo negotovost. Številni kulturni zavodi, društva in drugi izvajalci so namreč svoje programe že začeli izvajati na podlagi prvotno odobrenih zneskov, zato bi lahko zmanjšanje financiranja vplivalo na izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Finančno stanje na ministrstvu posledica proračunskih obveznosti, ki so ostale iz obdobja, ko je kulturni resor vodila “zapravljiva” Asta Vrečko. Kritiki nekdanjega vodstva ministrstva menijo, da je novo vodstvo prevzelo izjemno zahtevno finančno stanje, zaradi katerega so zdaj potrebni varčevalni ukrepi in prilagoditve že sklenjenih pogodb.

Jesenski rebalans državnega proračuna bo tako pokazal, v kolikšni meri bo mogoče zagotoviti dodatna sredstva za področje kulture oziroma kako obsežni bodo rezi v že odobrene programe. Do takrat pa bodo morali številni izvajalci kulturnih projektov svoje načrte prilagoditi negotovim finančnim razmeram.

Konec je torej obdobja, ko so se številne nevladne organizacije lahko skoraj samoumevno zanašale na denar davkoplačevalcev. Organizacije, ki so svoje delovanje v veliki meri gradile na državnih proračunskih sredstvih, se bodo morale zdaj soočiti z drugačno realnostjo. Končno!

Je pa na to potezo že odreagirala Asta Vrečko: