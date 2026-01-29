(DUHOVNOST) Križev pot pred volitvami 2026 (po svetopisemskih postajah)

Piše: Blagovest.si

Uvodna molitev:

Jezus, vedno znova nas vabiš, naj premišljujemo tvojo pot trpljenja in smrti na križu. V času, ko se v naši domovini pripravljamo na pomembne odločitve, še posebej prosimo usmiljenja za ves naš narod, za vse prebivalce Slovenije in tudi Evrope. V imenu vseh teh bratov in sester, ki te še ne poznajo, te želimo s tem križevim potom počastiti in tudi prositi za ozdravljenje in osvoboditev našega naroda ter za duha modrosti.

Prva postaja: Jezus v smrtnem boju na vrtu Oljske gore

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: »Kaj spite? Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo.« (Lk 22,44-46)

Jezus, tako zelo te je ranila mlačnost in brezbrižnost do tvoje žrtve, da si potil krvavi pot. Tvoje srce se je krčilo od bolečine. Prosimo te, odpusti nam in vsemu našemu narodu brezbrižnost in ravnodušnost. Odpusti nam naš konformizem in suženjstvo javnemu mnenju, trendom in lagodnemu življenju. Po svojem trpljenju v vrtu Getsemani nas osvobodi duha brezbrižnosti.

Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu …

-Usmili se nas, o Gospod.

-Usmili se nas.

Druga postaja: Juda izda Jezusa, njegovi pa ga zapustijo

In takoj je Juda stopil k Jezusu in rekel: »Pozdravljen, rabi!« in ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: »Prijatelj, čemu si prišel?« Tedaj so pristopili, iztegnili roke po Jezusu in ga prijeli. Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila Pisma prerokov. /…/ Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. (Mt 26, 49-50.56)

Jezus, doživel si izdajo nezvestega učenca. Nazadnje te je izdal celo s poljubom, da bi sovražnikom dal znamenje. Ostali apostoli so se v strahu razbežali. Tudi mi smo jim podobni: če te že ne izdamo, se umaknemo in zbežimo, ko pride čas stiske. Jezus, utrdi nas in naš narod v zvestobi Tebi in v zvestobi dobremu. Daj nam duha stanovitnosti.

Tretja postaja: Veliki zbor obsodi Jezusa

Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: »Bogokletje je izrekel! Kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje. Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: »Smrt zasluži!« Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. (Mt 26, 65-67)

Jezus, pripeljali so te pred veliki zbor. Predstavniki izvoljenega naroda, ki mu sam pripadaš, te je zavrgel, poteptal. Obtožil te je zločina bogokletja in to samo zato, ker si govoril resnico. Odpusti nam in našemu narodu vsa bogokletja, laži, izmikanja, nestrpnost in sovraštvo. Prenovi nas v Svetem Duhu, da bomo resnični nosilci miru in pravičnosti.

Četrta postaja: Peter zataji Jezusa

Peter pa je rekel: »Človek, ne vem, kaj praviš.« In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: »Preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« (Lk 22, 60-61)

Jezus, dobro si poznal nestanovitnost učenca, ki si ga postavil za prvaka med apostoli. Izdal ga je strah, podlegel je slabotnosti, pred vsemu drugimi je tajil, da te ne pozna. Tudi v našem narodu je mnogo takih, ki te nočejo priznati. Morda so anonimno kristjani, a na zunaj se nočejo izpostavljati in tvegati. Odpusti nam vsem to strahopetnost in daj nam duha pravega kesanja, tako kot Peter, ki se je zjokal zaradi svoje zatajitve.

