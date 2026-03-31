Višje sodišče rešilo “profesionalna” žeparja iz Romunije na LPP

Okrožno sodišče v Ljubljani je žeparja iz Romunije Alexandra Piriiana in Mariusa Romeo Georgescuja, ki sta delovala usklajeno na avtobusu ljubljanskega mestnega prometa, obsodilo na pet mesecev in štiri mesece zapora, oba pa tudi izgnalo iz države.

A je višje sodišče, senat je vodila Milena Turuk, sodili pa sta še Silvana Vrebac Arifin in Katarina Turk Lukan, konec lanskega leta sodbo spremenilo v pogojne obsodbe, Romunoma pa je tudi odpravilo izgon iz naše države. Piriiana in Georgescuja sta se na sojenju zagovarjala, da sta v Slovenijo prišla le “turistično”, policija pa ju je prijela, ko sta na avtobusu mestnega prometa uporabila zvijačo: prvi je s prerivanjem ustvaril gnečo in žrtvi odvrnil pozornost, drugi pa ji je medtem neopazno iz nahrbtnika izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti. A spregledala sta kamere, ki so njun “profesionalni” podvig posnele in policista v civilu.

2. Amaterski pristop v “profesionalnem” slogu

Čeprav sta delovala usklajeno, eden je odvračal pozornost, drugi je segel v torbo, sta izbrala slabo prizorišče, mestni avtobus (LPP) sredi belega dne. To ni bila temačna ulica, ampak prostor, poln prič in po vrhu z videonadzorom. Za “izkušena” žeparja, tako ju je opredelilo okrožno sodišče, je to bilo precej amatersko ali pa sta vsaj podcenila video nadzora v prestolnici in budnost mož postave. Sodnica na prvi stopnji je njuno dejanje označila za izjemno predrzno, ker sta kradla tam, kjer je bila možnost, da ju ujamejo, velika. Ni šlo za diskretno operacijo, šlo je tvegan poskus, ki se jima je sfižil.

4. Pravni “happy end” za žeparja

A za žeparja se je “delovna nesreča” razpletla ugodno na višjem sodišču. Čeprav sta bila ujeta in njuna preteklost po policijskih podatkih ni bila bleščeča, sta jo odnesla le s pogojno kaznijo. Uradni podatki iz kazenskih evidenc niso pokazali kaznovanosti (niso jih pravočasno niti dobili), zato je sodišče odločilo, da sta uradno doslej nekaznovana. In sta lahko odšla na svobodo, ki je bo pa konec, če ju znova ulovijo. Sodišče je razveljavilo tudi odločitev, da morata zapustiti državo. Sodba višjega sodišča je takšna: