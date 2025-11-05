(VIDEO) “Vodje kriminalnih združb, ki niso Romi, uporabljajo Rome za kriminalna dejanja”

Piše: Moja Dolenjska

Vodje kriminalnih združb, ki niso Romi, uporabljajo Rome za kriminalna dejanja. Glava te hobotnice ni v romskih naseljih, tam so samo lovke. Tako je v nedeljskem pogovoru na Planet 18 med drugim izpostavil Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.

Janša je povedal naslednje:

“Jaz mislim, da vodje kriminalnih združb, ki niso Romi, uporabljajo Rome za kriminalna dejanja, se pravi za vojsko, za prodajo drog, za kriminalna dejanja, za katere se najame kriminalce oziroma ljudi, in da je glede na to politiko dvojnih meril, to idealna klientela. Na koncu so izvajalci potem mladoletniki, ki so drugače tretirani, so povratniki, pa se jih obravnava kot da niso povratniki, sodišča, tožilstva jih obravnavajo mileje. Te stvari enostavno gredo skupaj.

Se pravi, vrh, glava te hobotnice ni v romskih naseljih, tam so samo lovke.”

Posnetek je dostopen na povezavi: Glava te hobotnice ni v romskih naseljih, tam so samo lovke