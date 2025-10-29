(VIDEO) V Žabjaku spet proslavljali z rafali – očitno vedo, da z napovedanimi Golobovimi ukrepi ne bo nič

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Danes po 14. uri, ko se večina delovnih ljudi vrača z dela in so novomeške ceste polne vozil, so v Žabjaku spet ali pa še vedno slavili.

Rafali in slavje ne pojenjajo. Očitno vedo nekaj več kot mi ostali smrtniki – drugorazredni.

Včerajšnje napovedi ukrepov jim očitno ne bodo prišle do živega. Policija je danes ob 12.44 sicer sporočila, da je preiskava sinočnjega streljanja v polnem teku, vendar pa dogodki ne kažejo, da bi bilo temu tako.

Včerajšnje streljanje v Brezju pri Novem mestu sicer še preiskujejo, preiskava torej še poteka, na včerajšnjem shodi na Glavnem trgu v Novem mestu pa so zaznali prižig bakel, in sicer ob 18.30 in ob 20h. Na shodu so opravili več varnostnih pregledov in zasegli več kosov hladnega orožja, med drugim tudi mačeto, s kakršno je bil v noči iz sobote na nedeljo na Rozmanovi cesti ubit 49-letni Aleš Šutar – Aco.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so policisti pri včerajšnjem varovanju javnega shoda v Novem mestu zaznali več prekrškov. Okoli 18.30 so sredi množice zaznali prižig bakel. Okoli 20. so policisti ponovno zaznali prižig bakel. TV obeh primerih policisti vodijo postopek zaradi kršitve Zakona o javnih zbiranjih.

Dodali so še, da so v sklopu varovanja javnega shoda opravili tudi več varnostnih pregledov pri udeležencih javnega shoda. Pri tem so našli in zasegli nekaj kosov hladnega orožja (mačeto, dva bokserja, preklopni nož, teleskopsko palico), pirotehnični izdelek in baklo.

V omenjenih primerih policisti vodijo postopke zaradi kršitev Zakona o orožju, Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o javnih zbiranjih.

Streljanje v naselju Brezje

O streljanju v naselju Brezje so bili sinoči seznanjeni nekaj pred 20.30. Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote.

Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti.

Policijske aktivnosti še vedno intenzivno potekajo. Po končani preiskavi bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Na javnem shodu zaseženi predmeti:

Foto: PU Novo mesto