(VIDEO) Novo streljanje v romskem naselju: Odjeknilo več strelov iz avtomatskega orožja!

Piše: P. J.

V uredništvo smo prejeli videoposnetek s pripisom, da gre za posnetek streljanja s kalašnikom v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu, ki se je zgodilo včeraj zvečer. O dogodku smo vprašali tudi PU Novo mesto, odgovor še čakamo. Ljudska iniciativa Šentjernej: “Zgroženi smo. Lahko v takem okolju sobivamo?”

To je že drugi tak primer v tem tednu. Spletni portal Pokukaj.si je namreč pred dvema dnevoma pisal, da je v torek zvečer v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu prav tako odjeknilo več rafalov.

Občani so takrat poročali, da se je slišalo tudi do 30 strelov v enem samem rafalu, kar naj bi pomenilo, da je bilo uporabljeno avtomatsko orožje – najverjetneje kalašnikovka. Na Policijski upravi Novo mesto so tedaj potrdili, da so bili o streljanju obveščeni in da so se na obvestilo nemudoma odzvali.

Posnetek je takrat na Facebooku objavila tudi Ljudska iniciativa Šentjernej: “Ne, ni iz fronte. Romsko naselje Mihovica, Šentjernej, nocoj ob 21.40. Kam letijo izstrelki? Zgroženi smo. Lahko v takem okolju sobivamo?”

https://nova24tv.si/wp-content/uploads/2025/08/1000012315.mp4?_=1

Prav tako je Ljudska iniciativa Šentjernej objavila naslednje sporočilo:

“Nekaj dni po našem množičnem protestnem shodu 15. julija v Šentjerneju smo aktualni vladi in pristojnim ministrstvom poslali naše zahteve po konkretnih ukrepih za zagotovitev varnosti, zakonitosti, pravičnosti ter učinkovitega delovanja vseh državnih sistemov. Postavili smo rok do 15. septembra. Obveščamo vas, da zaenkrat prejemamo zgolj vljudnostne odgovore posameznih zadevnih institucij, ki žal ne prinašajo konkretnih rešitev, ki jih občani pričakujemo in potrebujemo, zato načrtujemo dodatno stopnjevanje pritiska, kjer bomo potrebovali tudi vašo pomoč. O vseh nadaljnjih korakih boste pravočasno obveščeni. Bodimo povezani v skrbi za boljšo in varnejšo prihodnost.”