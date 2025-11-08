(VIDEO) Komaj verjetni posnetki kraj Romov: Pridejo cele družine, vzamejo kar želijo

Piše: Moja Dolenjska

Na družbenem omrežju Facebook je veliko odziva požel zapis podjetnice Ane Rotar Petač, ki je spregovorila o varnostnih težavah, s katerimi se soočajo zaposleni v krškem podjetju Eurogarden. V njem je izrazila razočaranje nad odzivom pristojnih služb in pozvala k večji varnosti v državi.

“Dragi Slovenci, žal mi je, da se je moral zgoditi dogodek ACO, da smo Slovenci stopili skupaj in končno na glas povedali: »DOVOLJ NAM JE!« Dogajanje v naši državi ni tisto, kar bi morala biti Slovenija. Prav je, da jasno in odločno povemo, da si želimo varne in predvsem pravične države. Ob tej priložnosti želim spregovoriti tudi v imenu podjetja Eurogarden Krško – Eurogarden Slovenija. Naši zaposleni se vsakodnevno soočajo z romskimi tatvinami, grožnjami in nasilnimi dejanji. Romi pridejo v skupinah. Da, cele družine, oče, mama, otroci, strici, bratranci, sestrične pridejo v trgovino, vzamejo, kar želijo – brez plačila. Vse imamo posneto, kraje redno prijavljamo policiji, posredujemo videoposnetke in kaj se zgodi potem? Postopki se ne razvijejo, ne dobijo pravega epiloga.

Zaposleni po vsakem obisku preverijo nadzorne kamere, saj vedo, da ko Romi obiščejo našo trgovino, brez kraj skoraj ne gre več. Dogajali so se tudi verbalni napadi in grožnje, celo fizične in spolne grožnje do zaposlenih, kar je absolutno nesprejemljivo.

Gre za različne skupine Romov, ki prihajajo s podobnim načinom delovanja – več oseb skupaj, sredi belega dne, ko drugi pošteno delamo. Ali nimajo tudi Romi običajnega delovnega dne? Preostali pošteni Slovenci namreč sredi belega dne delamo.

To ni več posamezen problem ene trgovine. Prepričani smo, da se s podobno problematiko soočajo številni podjetniki in trgovine po celotni jugovzhodni Sloveniji. Gospodarska zbornica Slovenije Trgovinska zbornica Slovenije

To, kar se dogaja, ni pravično. Ni normalno, da pošteni državljani in zaposleni živimo v strahu, medtem ko pristojne službe molčijo ali ne ukrepajo. DOVOLJ JE! Vsi tisti, ki vsak dan delamo, plačujemo davke in polnimo državno blagajno, imamo pravico zahtevati red, varnost in pravičnost.

Želimo si državo, kjer zakoni veljajo za vse, kjer se nasilje in kraje ne tolerirajo in kjer je vsak človek zaščiten. Zavzemam se za varno, pošteno in svobodno Slovenijo. Vse, kar navajamo, je podprto z dejanskimi posnetki – to so le naključno izbrani primeri. Materiala pa imamo veliko več,” je zapisala.

Ob tem je objavila tudi video posnetek kraj, ki si ga je mogoče ogledati tukaj.

In kaj pravijo na Policijski upravi Novo mesto? Kot so navedli, so krški policisti “na podlagi zbranih obvestil in posnetkov uspešno preiskali kazniva dejanja in identificirali osumljence v vseh treh prijavljenih primerih”, zoper katere so podali kazenske ovadbe zaradi tatvin in velikih tatvin po kazenskem zakoniku”. V enem primeru je bil že uveden sodni postopek, v drugem je tožilstvo ovadbo zavrglo, za tretji, prijavljen septembra 2025, pa se na odločitev še čaka, so navedli. Dodali so, da so “v nadaljnjih postopkih pred pravosodnimi organi najpogostejši izzivi povezani s sodelovanjem oškodovancev”, saj je uspešnost pregona pogosto odvisna od njihove vztrajnosti in interesa. Zato policija oškodovance poziva, naj “kazniva dejanja prijavljajo in vztrajajo pri pregonu”.