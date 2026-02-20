Večji del Slovenije znova v snegu tudi v nižinah – možen je snegolom

Piše: C. R.

V večjem delu države sneži ali dežuje, meja sneženja se je ponoči marsikje spustila do nižin. Trenutno najmočneje sneži v Podravju in na Koroškem, sneg je težak, ponekod že nastaja snegolom. Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, oviran je železniški promet. Na višjih območjih na severu je že zapadlo okoli 25 centimetrov snega.

Na Zgornji Kapli, ki leži ob meji z Avstrijo na nadmorski višini 720 metrov, je zapadlo več kot 25 centimetrov snega in še vedno sneži, prav tako na vseh prelazih proti Avstriji, je za Radio Slovenija povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič. V Slovenskih Konjicah in Mariboru je do jutra zapadlo osem centimetrov snega, na Ptuju šest, v Novem mestu pet in Velikih Laščah štiri centimetre, je dodal.

Sneženje ovira predvsem cestni promet, zaradi teže snega je podrtih več dreves. V povezavi s tem je republiški center za obveščanje do 6. ure zabeležil 39 dogodkov, za odpravljanje posledic sneženja pa so aktivirali 38 gasilskih enot, ki so še na terenu.

Zastoji nastajajo na posameznih odsekih podravske, pomurske in štajerske avtoceste. Zaradi zdrsa tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Zimo in Dramljami proti Mariboru. Prav tako zaradi zdrsa tovornega vozila nastajajo na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri daljši zastoj. Ponekod zastoji nastajajo zaradi plužnih skupin.

Zaradi nesreč je oviran promet na štajerski avtocesti pri izvozu Šentilj proti Avstriji, cesta Maribor-Dravograd je v Spodnjem Slemenu zaprta.

Zaradi zimskih razmer ponekod velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram, na prelazih in ostalih višje ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig.

Daljše zamude nastajajo v železniškem prometu, med drugim je po poročanju Radia Slovenija prekinjen tovorni in potniški železniški promet na relaciji Maribor-Ljubljana. Prav tako so zamude na relaciji Poljčane-Maribor, na koroški železniški progi med Mariborom in Prevaljami in na progi od Jesenic proti Avstriji, je razvidno s spletne strani Slovenskih železnic.

Po napovedih vremenoslovcev lahko do popoldneva po nižinah Koroške, Štajerske in Pomurja zapade od 10 do 20, v višjih legah pa do 40 centimetrov snega. Agencija za okolje je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov, zato je za severozahod države izdano oranžno opozorilo.

Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera povečini ponehale.