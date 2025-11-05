e-Demokracija
2.5 C
Ljubljana
sreda, 5 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

V Žabjaku hišne preiskave – kaj bodo prinesle?

FokusKronika
foto: komunala Novo mesto

Piše: C. R. 

Teden dni po streljanju v zrak v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu so včeraj tam potekale hišne preiskave.

Policisti in kriminalisti so hišne preiskave opravljali na več naslovih v Žabjaku. Po neuradnih informacijah  naj bi zasegli orožje in strelivo, pridržali pa naj bi dve osebi.

Neuradno naj bi pridržali osebo, ki jo sumijo, da je prejšnji torek zvečer streljala v zrak, in njegovega očeta. Preiskavo naj bi opravili na podlagi hišne odredbe sodišča.

Več o tem bo policija povedala v današnji izjavi za javnost.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025