V Žabjaku hišne preiskave – kaj bodo prinesle?

Piše: C. R.

Teden dni po streljanju v zrak v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu so včeraj tam potekale hišne preiskave.

Policisti in kriminalisti so hišne preiskave opravljali na več naslovih v Žabjaku. Po neuradnih informacijah naj bi zasegli orožje in strelivo, pridržali pa naj bi dve osebi.

Neuradno naj bi pridržali osebo, ki jo sumijo, da je prejšnji torek zvečer streljala v zrak, in njegovega očeta. Preiskavo naj bi opravili na podlagi hišne odredbe sodišča.

Več o tem bo policija povedala v današnji izjavi za javnost.