V Novem mestu spet streljanje, v naselju Brezje pa so se “klofali”

Piše: C. R.

Policisti PP Novo mesto so bili pred dnevi obveščeni o motečem streljanju in pokanju v naselju Pot v gaj, poroča PU Novo mesto. Tam se namreč nahaja manjše romsko naselje.

Možje v modrem so pridobili odredbo sodišča in včeraj popoldne opravili hišno preiskavo na hišnem naslovu 37-letne ženske. Našli in zasegli so 94 petard ter zračno puško z daljnogledom. Puško bodo poslali v preiskavo, saj sumijo, da je nedovoljeno predelana. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 37-letnico ustrezno ukrepali.

Nekaj pred 19. uro pa so policiste napotili v naselje Brezje, kjer so se nekateri stanovalci med seboj “kregali kot cigani”. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 19-letni nasilnež pretepel in poškodoval 21-letnico in udaril 25-letnika. Oba sta poiskala zdravniško pomoč v bolnišnici. Zoper 19-letnika bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.