Streljanje iz Dobruške vasi bi se lahko končalo s tragedijo

Piše: C. R.

PU Novo mesto je sporočila, da so zaznali povzročitev splošne nevarnosti v bližini Škocjana.

Včeraj okoli 19. ure so bili policisti obveščeni, da je na dvorišče stanovanjske hiše v Mihovici padla krogla, po vsej verjetnosti izstreljena iz puške. Ugotovljeno je bilo, da je bilo pred tem slišati streljanje iz 1,5 kilometra oddaljenega naselja v Dobruški vasi. Poškodovan ni bil nihče.

Policisti so opravili ogled, zavarovali kroglo in nadaljujejo s preiskavo, aktivnostmi za izsleditev storilca in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je osumljenec streljal v zrak, nato pa je izstrelek zaradi sile težnosti padel na dvorišče, kjer so se takrat nahajali trije moški.

Ob tem velja dodati, da je tudi takšen padec naboja lahko smrtno nevaren.